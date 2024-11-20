Windows 365 Link - это мини-ПК, работающий под управлением Windows из облака и предназначенный для корпоративных клиентов. Он поступит в продажу в 2025 году.

Windows 365 - один из продуктов Microsoft, выпущенных за последние годы для корпоративного сектора. Этот сервис позволяет компаниям получать доступ к ПК с Windows 11 непосредственно из облака, не теряя при этом возможностей, которые предоставляет операционная система при локальной работе. Но теперь компания намерен расширить возможности этого сервиса с помощью Windows 365 Link, своего нового мини-ПК.

Как следует из названия, Windows 365 Link - это миниатюрный компьютер, разработанный исключительно для работы с Windows 11 из облака. По словам компании, это устройство призвано повысить производительность пользователей, оптимизировать безопасность и упростить управление ПК в рабочей среде.

По своему внешнему виду Windows 365 Link напоминает Mac mini или другие компактные ПК, уже представленные на рынке. По словам Microsoft, его размеры составляют 12x12x3 сантиметра.

Компания не предоставила более подробной информации о его аппаратных спецификациях, хотя и упомянула, что он оснащен тремя портами USB-A 3.2, портом USB-C 3.2, а также разъемами HDMI и DisplayPort. Он также оснащен портом Ethernet, поддерживает беспроводную связь через WiFi 6E и Bluetooth 5.3, а также поддерживает использование до двух дисплеев с разрешением 4K.

Компания Microsoft создала компьютер, единственной целью которого является доступ к виртуальному компьютеру под управлением Windows 11 из облака. Однако компания утверждает, что Windows 365 Link был разработан для решения некоторых проблем, часто возникающих при использовании облачных ПК в рабочей среде. Например, несовместимость с периферийными устройствами или проблемы с задержкой. Также обещана оптимизация обработки видео во время звонков через Teams и другие корпоративные платформы.

Однако основное внимание уделяется безопасности. «Устройство оснащено заблокированной операционной системой без локальных данных и приложений и без пользователей с локальным администратором. Благодаря удалению локальных данных и приложений, а также прав администратора, Windows 365 Link значительно сокращает площадь атаки, что усложняет задачу злоумышленников по компрометации устройства», - поясняют они.

Несмотря на то что Windows 365 Link получает доступ к Windows 11 из «облака», The Verge упоминает, что локально на компьютере работает «облегченная операционная система», предназначенная исключительно для подключения к Windows 365. Microsoft утверждает, что компьютер загружается за несколько секунд и может быть мгновенно разбужен. Кроме того, он поддерживает вход без пароля и двухфакторную аутентификацию с помощью Microsoft Entra ID. Компания также отмечает, что его можно использовать с проводными или беспроводными клавиатурами и мышами, а также с камерами, динамиками, микрофонами и внешними накопителями.

Компания утверждает, что мини-ПК для Windows 365 уже тестируется в более чем 40 организациях по всему миру. Она планирует начать предлагать его с апреля 2025 года по цене $349. При этом он будет доступен только для предприятий или организаций на отдельных рынках.