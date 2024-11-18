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dima0782
Intel представит видеокарты следующего поколения в декабре
Как сообщается, Intel планирует провести мероприятие по запуску Battlemage, семейства графических карт нового поколения, в декабре.

Томаш Гавронски, известный эксперт по сбору данных в мире аппаратного обеспечения, слил тизерное изображение SoC Battlemage с японского блога Gazlog. Точность изображения пока не подтверждена, но в сочетании с предыдущими утечками есть большая вероятность того, что эти заявления могут быть правдой.

Недавно другой источник сделал аналогичное заявление о новых видеокартах Intel и сообщил, что они будут представлены в декабре. Архитектура Battlemage или Xe2 дебютировала в процессорах Intel Lunar Lake (Core Ultra 200V). Однако со времен серии Arc Alchemist стратегии Intel в отношении графических устройств были окутаны тайной. Некоторые интерпретировали это как признак возможного закрытия подразделения Arc.

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Последние шаги Intel в области графического блока ясно показывают претензии компании в этой сфере. Судя по результатам последних бенчмарк-тестов, Intel, похоже, догнала архитектуру RDNA 3.5 от AMD. Если Battlemage выйдет раньше RDNA 4, это может дать Intel значительное преимущество. Однако ожидается, что в RDNA 4 появятся такие инновации, как трассировка лучей и аппаратное масштабирование, что может еще больше обострить конкуренцию в пользу AMD.

Если верить просочившейся информации, серия Battlemage от Intel будет включать три различных модели GPU: Arc BMG-31, Arc BMG-20 и Arc BMG-G10. По слухам, топовая модель семейства, BMG-31, будет оснащена 32 ядрами Xe. Конечно, сложно сказать что-то внятное о производительности, но утверждается, что в этом поколении Intel будет ориентироваться на мейнстрим.

Тем временем ожидается, что AMD и Nvidia представят свои карты нового поколения на выставке CES 2025 в январе.

#intel #видеокарта
Источник: gazlog.jp
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Intel представит игровые видеокарты нового поколения Arc Battlemage в декабре
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