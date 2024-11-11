Популярная модель искусственного интеллекта Google, Gemini, постепенно начинает занимать свое место в App Store.

Технологический гигант Google продолжает интеграцию своего ассистента с искусственным интеллектом Gemini в экосистему iOS. Ранее искусственный интеллект был доступен только в приложении Google. Согласно раскрытым сегодня подробностям, Gemini теперь будет доступен в App Store как самостоятельное приложение.

Таким образом, пользователи iPhone получат прямой доступ к расширенным возможностям искусственного интеллекта, предлагаемым Gemini. Однако пока приложение доступно не во многих странах. Тем не менее, согласно информации, которой поделился пользователь iPhone на Reddit, одному из жителей Филиппин удалось загрузить приложение Gemini из App Store.

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Приложение обращает на себя внимание, прежде всего, функцией Gemini Live. Эта функция в настоящее время недоступна в приложении Google на iOS и позволяет пользователям получить более интерактивный интерфейс с искусственным интеллектом.

На данный момент информация о приложении носит ограниченный характер. Не известно, когда Google планирует представить независимое приложение Gemini для пользователей iOS по всему миру. Также остаётся неясным, в каких странах приложение будет доступно.