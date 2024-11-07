Компания Suzuki представила e Vitara, первый полностью электрический внедорожник в своей истории. Эта новая модель также будет продаваться под брендом Toyota на мировых рынках.

Японский автогигант Suzuki с гордостью представил в Европе свой новый полностью электрический внедорожник e Vitara. В ближайшем будущем этот электрический SUV станет частью модельного ряда Toyota.

Сотрудничество Suzuki и Toyota в области электромобилей продолжается с каждым днем. В прошлом месяце было объявлено, что Suzuki будет разрабатывать для Toyota внедорожники для мировых рынков. Новый внедорожник, представляющий собой полностью аккумуляторный электромобиль (BEV), базируется на общей платформе, созданной Suzuki, Toyota и Daihatsu Motors.

Основанный на концепте eVX Concept, анонсированном на выставке India Auto Expo в начале этого года, e Vitara был подробно продемонстрирован на мероприятии. По словам Suzuki, новый внедорожник «сочетает в себе передовые технологии и мощь». Он оснащен платформой «HEARTECT-e» и усовершенствованным силовым агрегатом, который обеспечивает маневренное и динамичное вождение.

Благодаря технологии eAxle, включающей электродвигатель, инвертор и литий-железо-фосфатные батареи, этот внедорожник в полной мере использует преимущества специальной платформы. Он также оснащен системой AWD ALLGRIP-e, которая значительно повышает проходимость.

Президент Suzuki Тосихиро Сузуки отметил, что они стремятся расширить свой портфель автомобилей на базе электрических двигателей (BEV) и продолжат предлагать индивидуальные решения для мобильности, учитывающие особенности разных стран и регионов. Также было объявлено, что новый электрический внедорожник будет производиться на заводе в Гуджарате (Индия) в 2025 году.