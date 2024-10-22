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dima0782
Тим Кук заявил, что Apple разработала лучший искусственный интеллект
Босс Apple заявил, что не возражает против опоздания в гонке за ИИ, поскольку для запуска такого замечательного продукта, как Apple Intelligence, требуется время.

В интервью The Wall Street Journal Тим Кук заявил, что их вполне устраивает быть не первыми. По словам генерального директора Apple, на запуск хорошего продукта требуется время, поэтому они не испытывают дискомфорта от опоздания. Высказывания Кука прозвучали через месяц после того, как дебютировала первая публичная бета-версия Apple Intelligence с некоторыми ее функциями.

«Оказывается, чтобы стать по-настоящему великим, нужно время. Требуется много итераций. Приходится беспокоиться о каждой детали», - сказал Тим Кук. «Иногда для этого требуется немного больше времени. Мы предпочитаем выпускать именно такой продукт и вносить именно такой вклад в жизнь людей, а не спешить выпустить что-то первым», - добавил он.

Босс Apple сказал, что если вы можете сделать и то, и другое, это было бы замечательно, но если ему придется выбирать между быстрым выходом и хорошим продуктом, он выберет последнее. «Если вы поговорите со 100 людьми [в Apple], 100 из них скажут вам: главное - быть лучшим», - сказал он.

Один из вопросов, которым задавалась половина мира после появления OpenAI, был связан с Big Tech. Запуск ChatGPT застал врасплох весь мир, включая такие компании, как Microsoft и Google. Реакция Google и Amazon последовала слишком поздно, а в Редмонде не стали ломать голову над альтернативой и решили инвестировать в OpenAI.

Последней появилась Apple Intelligence, неожиданно дебютировав на WWDC 2024. Многие считают, что Apple опоздала на вечеринку, но Тим Кук не переживает, так как знает, что они запустили лучший ИИ. «Мы не были первыми, кто создал искусственный интеллект, но мы сделали это так, как считаем нужным для потребителя», - сказал он.

Генеральный директор Apple говорит, что благодаря сводкам, которые предлагает Apple Intelligence, ИИ произвел революцию в его продуктивности и повседневных привычках. «Если я могу сэкономить время здесь и там. Это складывается в нечто значимое в течение дня, недели, месяца», - отметил Кук. «Это изменило мою жизнь. Это действительно так».

Хотя Apple Intelligence обещает изменить нашу жизнь, на деле все обстоит иначе. ИИ от Apple еще не появился на устройствах Apple и доступен только в виде бета-версии. Кроме того, некоторые опции, анонсированные на WWDC 2024, будут отложены, так что, возможно, нам придется подождать несколько месяцев, чтобы опробовать новую Siri.

#apple #искусственный интеллект #тим кук
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Тим Кук раскрывает планы Apple на Vision Pro и Apple Intelligence
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