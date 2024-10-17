Появилась первая информация о Galaxy A36, последователе Galaxy A35, который пользуется популярностью в среднем ценовом сегменте.

Samsung продолжает работу над своими бюджетными телефонами, готовя новинки на следующий год. Уже появились первые сведения о Galaxy A36 — преемнике Galaxy A35.

В базе данных Geekbench был обнаружен телефон с модельным номером SM-A336B, который, согласно нумерации моделей Samsung, относится к Galaxy A36. Как видно на скриншоте, устройство работает под управлением Android 15 и, вероятно, One UI 7.0. В смартфоне используется комбинация чипсета и материнской платы под кодовым названием «Parrot».

Судя по всему, Galaxy A36 будет оснащён 6 ГБ ОЗУ. Однако, когда он выйдет в начале следующего года, вероятно, будет доступна и версия с 8 ГБ ОЗУ.

Восьмиядерный процессор смартфона имеет четыре высокопроизводительных ядра с тактовой частотой 2,4 ГГц и четыре энергосберегающих ядра с тактовой частотой 1,8 ГГц. Если обратиться к листингу Geekbench, можно обнаружить, что процессор включает графический процессор Adreno 710. Это позволяет предположить, что чипсет может быть Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2. Оба процессора произведены по 4-нм техпроцессу Samsung (4LPX).

К сожалению, на данный момент другие подробности о Galaxy A36 остаются неизвестными.