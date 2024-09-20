Объявлены новые игры, выходящие на Netflix. Civilisation 6, Street Fighter 4, Squid Game: Unleashed и многие другие игры будут доступны для игры в ближайшее время.

Компания Netflix объявила о новых играх, которые скоро появятся на платформе во время презентации Geeked Week. Некоторые из игр в списке - это старые игры, анонсированные на Gamescom в августе (например, Monument Valley 3), а другие - новые (Blood Line: A Rebel Moon Game). Как обычно, в списке будут и игры, основанные на самых популярных сериалах.

Создатель «Мятежной Луны» Зак Снайдер представил Blood Line: A Rebel Moon Game. Разработанный Super Evil Megacorp, этот кооперативный онлайн-экшен будет основан на спасении планеты, а игрокам предстоит встать на место повстанца.

Также была показана игра Squid Game: Unleashed. Игра, которая выйдет эксклюзивно на Netflix в конце этого года, расскажет о двух друзьях (иногда врагах), борющихся за выживание. Также напомнили, что второй сезон «Игры в кальмара» стартует 26 декабря 2024 года, а третий и заключительный сезон выйдет в 2025 году.

Отмеченная наградами игра Monument Valley 3 появится на Netflix 10 декабря и отправит игроков в увлекательное путешествие по миру головоломок. Во время Geeked Week 2024 Live разработчики рассказали, что игра уже открыта для предварительной регистрации, и игроки могут стать одними из первых, зарегистрировавшись сразу же. Для тех, кто не хочет ждать, Monument Valley 1 уже доступна на платформе. Monument Valley 2 появится 29 октября.

Список новых игр: