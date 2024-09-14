Пользователи в Европейском союзе теперь смогут загружать приложения из сторонних магазинов приложений. Изменения произойдут с выходом iPadOS 18 16 сентября.

Компания Apple объявила, что с 16 сентября разрешит сторонним разработчикам создавать и распространять свои приложения в магазинах приложений на устройствах iPad. Это нововведение будет представлено вместе с выходом iPadOS 18 — операционной системы, разработанной исключительно для iPad.

Решение было принято в соответствии с Законом Европейского союза о цифровых рынках (DMA) — набором правил, направленных на поддержание справедливости и конкуренции на рынке. Apple дали шесть месяцев на то, чтобы обновить операционную систему iPadOS и обеспечить её соответствие требованиям DMA.

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С выходом iPadOS 18 в Европейском союзе появится возможность устанавливать альтернативные магазины приложений. Это позволит пользователям выбирать наиболее подходящий для них вариант.

Кроме того, разработчики веб-браузеров смогут создавать браузеры для iPad, используя собственный браузерный движок. В настоящее время в ЕС существует пять сторонних магазинов приложений для iOS.

Согласно новой системе, разработчики приложений будут обязаны принять новые условия сотрудничества с Apple.