9 сентября, состоялась премьера последнего поколения iPhone. На мероприятии It's Glowtime компания Apple представила много нового.

Поклонников культовых устройств Apple ждала еще одна крупная презентация. Главным героем шоу, конечно же, стало последнее поколение смартфонов, известное как iPhone 16, но это далеко не все, что показал калифорнийский гигант.

Apple Watch Series 10

Первым из представленных устройств стали новые часы, которые, вопреки прежним предположениям, не были названы Apple Watch X. Вместо этого устройство было названо в соответствии с существующей традицией - Apple Watch Series 10.

Одним из изменений, внесенных Apple, стало увеличение экрана и использование более закругленных краев. В Watch Series 10 используется «широкоугольный» OLED-дисплей, который, как утверждается, на 40% ярче, если смотреть на него под углом.

Watch Series 10 также являются самыми тонкими часами Apple на сегодняшний день. Компания может похвастаться, что их толщина составляет 9,7 мм, что на 10% меньше, чем у Series 9. Новейший наручный гаджет от Apple обеспечивает возможность воспроизведения мультимедиа непосредственно через динамик внутри него. Так, например, вы можете воспроизводить на них музыку или подкасты.

В Watch Series 10 также увеличена скорость зарядки. По словам Apple, до 80 % заряда батареи можно восполнить за 30 минут. Новые часы также получили новый процессор под названием S10. Он оснащен 4-ядерным нейронным движком. Нейронная сеть используется здесь, в частности, для устранения фонового шума во время звонков.

Series 10 также теперь способны предупреждать об апноэ сна. Алгоритм обнаружения апноэ был разработан, в частности, с использованием машинного обучения.

Стоимость Apple Watch Series 10 начинается от 399 долларов за версию с GPS. Модель с GPS и сотовой связью, напротив, стоит 499 долларов. Устройство будет доступно с 20 сентября.

Новая версия Watch Ultra 2

На выставке также была анонсирована новая черная версия Apple Watch Ultra 2. Компания из Купертино также объявила о новом черном титановом ремешке, который, как утверждается, устойчив к коррозии и предназначен для дайверов. Новая версия Watch Ultra 2 также будет доступна с 20 сентября.

AirPods 4

Apple также представила новые наушники AirPods 4 с чипом H2, которые, как утверждается, обеспечивают улучшенное качество звука. Наушники оснащены зарядным кейсом с разъемом USB-C. Apple заявляет о 30 часах автономной работы. AirPods также обеспечивают беспроводную зарядку.

Также была показана вторая модель новых наушников с активным шумоподавлением (ANC). Цена обычной версии AirPods 4 составляет 129 долларов. Модель с ANC, напротив, стоит $179. Доступность начнется 20 сентября.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus

iPhone 16 был разработан с нуля. В его основе лежит чип A18, представляющий собой 6-ядерный процессор с двумя производительными и четырьмя энергосберегающими ядрами. По словам Apple, он будет на 30% быстрее, чем A16 Bionic в iPhone 15, и так же эффективен, как A16, потребляя на 30% меньше энергии. На борту также находится пятиядерный графический процессор, который, как утверждается, на 40% быстрее, чем в iPhone 15, а также новый GPU, который, как утверждается, обеспечивает такую же производительность, как и A16, потребляя на 35% меньше энергии. Чип A18 также оснащен 16-ядерным нейронным процессором, который, как ожидается, будет в 2 раза эффективнее в машинном обучении. Для производства A18 используется второе поколение 3-нм техпроцесса.

В iPhone 16 используется новое поколение стекла Ceramic Shield, которое, как утверждается, на 50% прочнее своего предшественника. Также ожидается, что яркость экрана iPhone 16 составит до 2 000 нит.

Основная камера iPhone 16 имеет разрешение 48 МП. Также имеется 12-Мп 2-кратный телеобъектив и новая 12-Мп ультраширокоугольная камера с автофокусом. Мобильные геймеры также будут довольны новым анонсом Apple, ведь iPhone 16 поддерживает AAA-игры, которые ранее были доступны только для iPhone 15 Pro и Pro Max. Кроме того, iPhone 16 оснащен более емким аккумулятором. Цена на iPhone 16 начального уровня начинается с 799 долларов за версию на 128 ГБ. Модель iPhone 16 Plus, напротив, стоит 899 долларов также за версию на 128 ГБ.

iPhone 16 будет доступен в двух размерах - 6,1 дюйма для обычной модели и 6,7 дюйма для версии Plus.

iPhone 16 Pro и Pro Max

Как оказалось, iPhone Pro вырос. Модель iPro-версии имеет экран размером 6,3 дюйма. Версия Pro Max, напротив, предлагает 6,9 дюйма. Эти смартфоны также получили последнее поколение Ceramic Shield. В серии iPhone 16 Pro Apple снова делает ставку на титан. Эти устройства будут представлены в 4 цветах: Black Titanium White Titanium, Natural Titanium и Desert Titanium.

Чип A18 Pro, изготовленный по 3 нм техпроцессу второго поколения, будет отвечать за производительность в линейке моделей Pro-версии. Он оснащен 6-ядерным процессором с 2 производительными и 4 энергосберегающими блоками. Ожидается, что чип A18 Pro будет на 15% быстрее, чем A17 Pro, и обеспечит ту же производительность, что и A17 Pro, при 20% меньшем энергопотреблении. A18 Pro также оснащен 6-ядерным GPU, который на 20% эффективнее своего предшественника. На борту этого чипа также находится 16-ядерный нейронный движок.

Если говорить о фотографических возможностях новых флагманов Apple, то iPhone 16 Pro оснащен набором из 3 камер. Одна из них - 48 МП, в основе которой лежит четырехпиксельный сенсор второго поколения. Вторая камера, ультраширокоугольная, также имеет разрешение 48 МП. Последняя - 12-Мп тетрапризменная. Ожидается, что смартфон iPhone 16 Pro также обеспечит запись в формате 4K при 120 кадрах.

Стоит также отметить, что новые iPhone, причем не только модели Pro, но и начального уровня, получили новую кнопку управления камерой. С ее помощью можно вызывать различные функции, например, увеличивать или уменьшать масштаб, проводя по ней пальцем.

Стоимость Pro-версии начинается от 999 долларов за версию на 128 ГБ. Модель Pro Max, напротив, стоит $1199 за вариант с 256 Гб памяти. Прием предварительных заказов начнется в эту пятницу. Обычная доступность объявлена на 20 сентября.