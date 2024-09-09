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dima0782
Китайский суперрадар обнаружил плазменный пузырь над пирамидами
Китайский радар LARID обнаружил плазменные пузыри над пирамидами Гизы и островами Мидуэй. Это открытие имеет стратегическое значение для глобальных систем связи.

Китайская высокотехнологичная радарная система LARID обнаружила плазменные пузыри над пирамидами Гизы в Египте и островами Мидуэй. Благодаря сигналам, посылаемым с китайского острова Хайнань, можно четко наблюдать эти аномальные явления в верхних слоях атмосферы планеты.

Экваториальные плазменные пузыри - это необычные погодные явления, наблюдаемые в ионосфере, самом верхнем слое земной атмосферы. Эти пузыри, образующиеся в результате внезапной потери заряженных частиц, обычно наблюдаются в низких широтах Земли. Плазменные пузыри, образующиеся в этих регионах, могут серьезно повлиять на сигналы GPS и спутниковую связь. Эксперты утверждают, что эти пузыри могут достигать гигантских размеров в сотни километров в диаметре и способны повредить глобальные системы связи.

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Китай стал первой страной, обнаружившей плазменные пузыри с помощью системы LARID, которая была введена в эксплуатацию в прошлом году. Радар размещен на острове Хайнань и способен сканировать зону до 9600 километров. В то время как обычные радары имеют ограниченное поле зрения, поскольку не видят дальше горизонта, LARID преодолевает это препятствие и анализирует электромагнитные волны в атмосфере, сравнивая их с пузырьками плазмы и отражая их обратно.

Радар работает в диапазоне частот 8-22 МГц и имеет две подсистемы, каждая из которых состоит из 24 комплектов антенн передатчика-приемника. Эти антенны, развернутые в восточном и западном направлениях, позволяют детально наблюдать за движением и процессами формирования плазменных пузырей.

В конце августа Китайская академия наук объявила об обнаружении самого большого из когда-либо обнаруженных плазменных пузырей. Этот пузырь, образовавшийся под воздействием солнечной бури в период с 4 по 6 ноября 2023 года, был четко отражен на экранах радаров и детально изучен учеными. Особое внимание этот гигантский плазменный пузырь привлек своим влиянием на сигналы GPS.

Плазменные пузыри имеют решающее значение для современных военных стратегий. Влияние этих пузырей может серьезно нарушить работу спутниковых систем связи и технологий GPS. Особенно в военных сценариях нарушение военных операций из-за таких сбоев рассматривается как потенциальная угроза. ВМС США и другие военные силы проводят исследования, направленные на минимизацию воздействия плазменных пузырей.

Несмотря на то что система LARID обладает уникальной технологией обнаружения плазменных пузырей, она имеет ограниченное разрешение для обнаружения военных целей. В частности, она может оказаться недостаточной для обнаружения военных транспортных средств, таких как самолеты или военные корабли. Однако новые радарные технологии, используемые китайскими военными, способны обнаружить такие малозаметные цели, как истребители F-22. Способность длинноволновых сигналов проникать через невидимые покрытия самолетов повышает интерес к этим радарам.

Современные военные корабли, такие как китайские эсминцы 055, оснащены радарными системами, способными обнаруживать стелс-самолеты. Некоторые военные эксперты предполагают, что радиус действия таких радаров может достигать сотен километров. Исследования плазменных пузырьков по-прежнему имеют стратегическое значение как в научной, так и в военной сфере. Этот прогресс в радарных технологиях Китая может внести значительный вклад в будущий военный потенциал страны.

#китай #радар #larid #плазменный пузырь
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