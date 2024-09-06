Организация Bluetooth SIG объявила спецификации для Bluetooth 6.0, в том числе функцию, повышающую точность поиска сети Find My.

Специальная группа по интересам Bluetooth (SIG) объявила о выпуске Bluetooth 6.0, который включает в себя несколько усовершенствований и функций безопасности. Новые функции стандарта представляют собой первое за последние годы крупное обновление Bluetooth. В списке есть одна особенность, которая привлекает внимание и направлена на повышение эффективности функции Find My networks.

Согласно релизу SIG, в Bluetooth 6.0 будет интегрирована функция под названием Channel Probing, которая позволяет с высокой точностью определять расстояние между двумя объектами. Сканирование канала позволяет одному устройству определить присутствие, расстояние и направление движения другого с точностью до нескольких сантиметров. Эта функция повысит удобство использования Find My network для определения местоположения iPhone или любого другого совместимого гаджета.

В техническом документе SIG упоминается, что точность измерений будет зависеть от условий окружающей среды и от того, как прикладной уровень использует функцию опроса канала Bluetooth. Метод измерения на основе фазы может измерять расстояния до 150 метров, прежде чем они станут непоследовательными, поэтому технология полагается на тайминг в обе стороны, который рассчитывает время, необходимое для прохождения передачи между двумя устройствами.

Особенности сканирования каналов Bluetooth включают в себя фазовый метод измерения и многоуровневую защиту, которая предотвращает атаки на беспроводной диапазон. Последняя функция актуальна для цифровых ключей, так как позволяет снизить риск того, что третья сторона сможет отпереть двери, перехватив сигнал.

При атаке хакер может обманом заставить устройство поверить, что ему доверяют, и выполнить действие. Это достигается путем подмены сигнала или его содержимого.

«Например, в системе бесключевого доступа, если вредоносное устройство может обмануть дверной замок и заставить его думать, что связанная с ним доверенная карта беспроводного доступа находится достаточно близко, чтобы дверь автоматически разблокировалась, неавторизованная сторона может получить доступ», - говорится в статье.

Сканирование канала, присутствующее в Bluetooth 6.0, снижает риски за счет использования случайных шаблонов передачи, методов анализа радиочастотного сигнала и защиты от подделки маркера».

Ассоциация добавила, что техническая гибкость этой спецификации позволяет разработчикам определять приоритеты, которые их интересуют. Например, в цифровых ключах для открытия автомобиля или гостиничного номера безопасность будет в большей степени определяться сканированием каналов. В то же время для устройств Find My приоритетом может стать точность определения их местоположения.

Несмотря на то, что эти разработки звучат привлекательно, Bluetooth 6.0 не появится в ближайшее время. Спецификация уже готова, и производителям осталось только внедрить ее в свои продукты. Для этого придется подождать несколько лет.