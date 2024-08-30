Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Концепт N Vision 74 от Hyundai отправляется в производство
После всевозможных догадок и слухов компания Hyundai наконец подтвердила, что запустит в производство пользующийся огромной популярностью концепт N Vision 74. Hyundai N Vision 74 выйдет на рынок к 2030 году.

Hyundai Motor Group готовится строить свое будущее с помощью полностью электрических автомобилей, гибридных моделей и автомобилей с водородным двигателем. В то время как традиционные автопроизводители с осторожностью относятся к электрификации, презентация Hyundai 2024 CEO и Investor Day указывает на противоположное направление. Hyundai не только готовится к выпуску электромобилей для массового рынка, но и собирается запустить в производство свой концепт N Vision 74.

Дизайн N Vision 74 отдает дань уважения купе Hyundai Pony, разработанному легендарным итальянским автодизайнером Джорджетто Джуджаро в 1974 году. Однако, в отличие от Pony, Vision 74 выглядит в стиле ретро-модерн с его резкими линиями, огромным задним крылом и похожими на Ioniq 5 цифровыми фарами и задними фонарями.

Что делает N Vision 74 действительно интересным, так это технологии под капотом. Эта модель - так называемый «водородный гибрид», то есть она оснащена как системой водородных топливных элементов, так и электрической силовой установкой. Этим она отличается от бензино-электрических гибридов, которые мы видим сегодня.

В задней части автомобиля находится полностью электрическая 800-вольтовая трансмиссия. Два электромотора вырабатывают 671 л.с. мощности для автомобиля. Двигатели питаются от аккумуляторной батареи емкостью 62,4 киловатт-часа; когда батарея разряжена, ее можно зарядить, как обычный электромобиль.

Спереди расположен блок водородных топливных элементов мощностью 85 кВт. Он заправляется из двух водородных баков, установленных в задней части. Баки можно заполнить всего за пять минут, что обеспечивает запас хода около 600 км. Максимальная скорость составляет около 250 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает четыре секунды. Hyundai использует отдельные системы охлаждения для каждого топливного элемента, батареи и электрической трансмиссии.

Однако пока эта информация относится к концепт-кару. Некоторые корейские источники утверждают, что мощность автомобиля будет приближаться к 775 л.с. Поэтому Hyundai, вероятно, изменит их в серийной модели. Кроме того, ранее сообщалось, что будет выпущено всего 100 экземпляров этого автомобиля.

Серийная версия радикального спорткара Hyundai еще не названа, и точная дата запуска пока неизвестна. Однако известно, что он войдет в число 21 новой модели, которые корейский автопроизводитель планирует выпустить к 2030 году.

#автомобили #авто #hyundai #концепт #n vision 74 #hyundai n vision 74
+
Написать комментарий (0)
В Hyundai официально подтвердили выход в массовое производство концептуального купе N Vision 74
В Китае представлен новый кроссовер с искусственным интеллектом Smart #5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
16
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
3
Специалисты приступили к установке последней опоры самого длинного из мостов Транссиба
2
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
POCO F7 может выйти до конца года
+
Huawei представила умные часы Watch GT 5
1
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
1
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
+
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
10
На Netflix вышло аниме «Терминатор зеро», которое считается лучшим произведением во вселенной со времён второго фильма
+
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
16
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
В Приморье готовятся спустить на воду первый построенный на местной верфи ярусолов
+
Из-за ареста Павла Дурова ОАЭ замораживают покупку у Франции 80 истребителей Rafale
1
Сверхскоростной поезд на магнитной подушке завершил демонстрационные испытания на севере Китая
+

Популярные статьи

Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
67
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
46
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
40
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
36
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
4

Сейчас обсуждают

Елисей Карачев
01:24
Имея какой нибудь gtx970 может вполне себе поиграть в современные игры в FullHD
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
Gamandril
01:11
Самое забавное что ульты используют как попало. Блазкович не использует 2 перчатки, хотя это тоже контра Скейла и Думака, которые тупо несутся вперед. Негр со Строггом бодаются кто кого. Потому что ес...
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Gamandril
01:11
Ящер вообще должен уметь двигаться чтобы по лицу бить перчаткой. Довольно длинное комбо при нападении получается. Но заплевав хотя бы двоих можно им устроить темную. Без скорости рукопашникам никуда, ...
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
Bernigan
01:03
Фантазмы, Чернокнижник, у меня до сих пор на лицензионных видеокассетах лежат, жалко выкидывать, хотя после меня всё равно выкинут
Мистические фильмы эпохи VHS
REY_B_
00:49
Кремний достиг физического предела. Это как паровозы. Достигли они своего предела, и их развитие закончилось. Так что убегать ASML всё равно некуда. Китай по-любому догонит быстро. Когда-нибудь потом,...
Власти Нидерландов запретят ASML обслуживать машины для выпуска чипов в Китае
REY_B_
00:46
При капитализации в 3 триллиона, выручка за квартал в 30 млрд, это ни о чём. Пузырь, он и есть пузырь.
Цена акций Nvidia снизилась, несмотря на рекордные продажи
REY_B_
00:41
Между ними и разница в цене в 4 раза. Так что ФПС на рубль не шибко то и прибавилось.
Radeon RX 580 ХТ vs Radeon RX 7800 ХТ – сколько fps видеокарты AMD прибавили за 6 лет
Quercus
00:40
Мелкие заправки почти вымерли. Налоговый маневр. Качество бензинов на вкус это новое. Обычно состав смотрится и плотность на выходе. Я бензин как правило улучшал в зависимости от состава добавлением ...
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
DIP48
00:29
А никого там не жаль, что беспокоиться.
«Бюджет будет болезненным»: премьер Британии заявил о тяжёлой ситуации в экономике государства
DIP48
00:29
Да, честная конкуренция, она такая честная конкуренция.)))
Власти Нидерландов запретят ASML обслуживать машины для выпуска чипов в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем