После всевозможных догадок и слухов компания Hyundai наконец подтвердила, что запустит в производство пользующийся огромной популярностью концепт N Vision 74. Hyundai N Vision 74 выйдет на рынок к 2030 году.

Hyundai Motor Group готовится строить свое будущее с помощью полностью электрических автомобилей, гибридных моделей и автомобилей с водородным двигателем. В то время как традиционные автопроизводители с осторожностью относятся к электрификации, презентация Hyundai 2024 CEO и Investor Day указывает на противоположное направление. Hyundai не только готовится к выпуску электромобилей для массового рынка, но и собирается запустить в производство свой концепт N Vision 74.

Дизайн N Vision 74 отдает дань уважения купе Hyundai Pony, разработанному легендарным итальянским автодизайнером Джорджетто Джуджаро в 1974 году. Однако, в отличие от Pony, Vision 74 выглядит в стиле ретро-модерн с его резкими линиями, огромным задним крылом и похожими на Ioniq 5 цифровыми фарами и задними фонарями.

Что делает N Vision 74 действительно интересным, так это технологии под капотом. Эта модель - так называемый «водородный гибрид», то есть она оснащена как системой водородных топливных элементов, так и электрической силовой установкой. Этим она отличается от бензино-электрических гибридов, которые мы видим сегодня.

В задней части автомобиля находится полностью электрическая 800-вольтовая трансмиссия. Два электромотора вырабатывают 671 л.с. мощности для автомобиля. Двигатели питаются от аккумуляторной батареи емкостью 62,4 киловатт-часа; когда батарея разряжена, ее можно зарядить, как обычный электромобиль.

Спереди расположен блок водородных топливных элементов мощностью 85 кВт. Он заправляется из двух водородных баков, установленных в задней части. Баки можно заполнить всего за пять минут, что обеспечивает запас хода около 600 км. Максимальная скорость составляет около 250 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает четыре секунды. Hyundai использует отдельные системы охлаждения для каждого топливного элемента, батареи и электрической трансмиссии.

Однако пока эта информация относится к концепт-кару. Некоторые корейские источники утверждают, что мощность автомобиля будет приближаться к 775 л.с. Поэтому Hyundai, вероятно, изменит их в серийной модели. Кроме того, ранее сообщалось, что будет выпущено всего 100 экземпляров этого автомобиля.

Серийная версия радикального спорткара Hyundai еще не названа, и точная дата запуска пока неизвестна. Однако известно, что он войдет в число 21 новой модели, которые корейский автопроизводитель планирует выпустить к 2030 году.