Планировалось, что новая модель серии POCO F7 выйдет в мае следующего года, как и её предшественник. Однако позже слухи показали, что это не так, и что телефон будет анонсирован позже в этом году, скорее всего, в декабре.

Модель POCO F7, отличающаяся высокой производительностью, может выйти раньше, чем ожидалось, сразу после POCO F6, который компания представила в мае этого года.

По данным Gizmochina, в начале августа устройство было внесено в базы данных IMEI и GSMA. Теперь телефон получил новый сертификат ECC. Предполагается, что модель появится в ближайшее время.

Новая модель POCO, которая скоро выйдет, появилась в ECC с тем же номером модели, что и в предыдущих записях. Однако в сертификате, полученном от регулирующего органа, не раскрываются важные детали о технических характеристиках устройства. Подробности об аппаратной части телефона держатся в секрете.

Стоит отметить, что POCO F6, выпущенный в мае, получил те же сертификаты, что и POCO F7, всего за несколько месяцев до официального представления (январь). Этот шаг компании считается признаком того, что преемник POCO F6 будет представлен на рынке раньше, чем ожидалось.

Изначально планировалось, что новая модель серии POCO F7 выйдет в мае следующего года, как и её предшественник. Однако позже слухи показали, что это не так, и что телефон будет анонсирован позже в этом году, скорее всего, в декабре.

С другой стороны, некоторые слухи подчёркивали, что модель POCO F7 может быть переименована в Redmi Turbo 4 на мировом рынке. Также ходили слухи, что модель POCO F7 Pro может быть переименованной версией Redmi K80.