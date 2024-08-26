Графический процессор AMD gfx1201 нового поколения был замечен в тесте GeekBench. Стали известны подробные спецификации и оценка производительности.

Новый графический процессор AMD gfx1201 был замечен в бенчмарк-тесте GeekBench. GPU имеет около 16 ГБ (15,9 ГБ) VRAM и во время теста работал на максимальной частоте 2101 МГц. AMD, которая присваивает специальное кодовое имя «gfx» каждому поколению GPU, этим новым кодом подмигивает серии Radeon 8000 RDNA4.

Согласно результатам тестирования, графический процессор gfx1201 оснащен 28 вычислительными блоками. Если учесть, что Radeon RX 7900 XTX на архитектуре RDNA3 имеет 48 вычислительных блоков, и предположить, что базовая структура в новой архитектуре не сильно изменилась, то получается, что графический процессор gfx1201 может иметь 28 WGP (Work Group Processor), то есть 56 вычислительных блоков в сумме.

Эти характеристики позволяют считать, что по производительности он близок к модели RX 7800 XT, которая имеет 60 вычислительных блоков в RDNA3. Система, в которой тестировался графический процессор gfx1201, была оснащена процессором Intel Core i7-12700F, материнской платой ASUS TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4.

Данную сборку можно отнести к системам, предлагающим общую производительность среднего уровня. Точные спецификации нового графического процессора и продуктов, в которых он будет использоваться, еще не объявлены, но, похоже, AMD готовится предложить амбициозную производительность с архитектурой RDNA4.