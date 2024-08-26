Новости о сиквеле Cyberpunk 2077, который пока известен как Project Orion.

Несмотря на то, что во время своего выхода игра Cyberpunk 2077 стала большим разочарованием, ей удалось покорить сердца игроков благодаря выходящим один за другим обновлениям и дополнительному пакету Phantom Liberty. Недавно появились новости с фронта CD Projekt RED, которая уже некоторое время работает над сиквелом Project Orion.

Новый твит от помощника директора CD Projekt RED Павла Саско (Pawel Sasko) сообщил, что команда Project Orion переехала в Бостон и работает в гармонии с командами разработчиков в Ванкувере и Варшаве. Это событие может означать начало новой эры во вселенной Cyberpunk.

В опасных зонах игрового мира, таких как районы ядерных катастроф или химических утечек, маски могут стать ключом к выживанию. Это заставит игроков действовать в городе более стратегически и сделает игровой процесс более достойным и серьезным.

Один из самых интересных слухов о Project Orion - возможность включения в игру космических путешествий... Если игра откроет доступ в космос, маски и особенно шлемы станут гораздо важнее. Шлемы, специально разработанные для борьбы с такими опасностями, как нехватка кислорода и космическая радиация, станут даже более ценными, чем те элементы, о которых мы только что говорили.