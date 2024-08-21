Долгожданный релиз раннего доступа «Dune: Awakening» готовится встретиться с игроками на ПК в 2025 году.

В 2025 году на ПК выйдет «Dune: Awakening» — новая MMORPG от компании Funcom. Игра представляет собой выживание в открытом мире по мотивам вселенной «Дюны».

Игроков ждёт богатая история, увлекательный геймплей и опасные приключения. В «Dune: Awakening» можно будет исследовать планету Арракис, изучать пути фрименов — народа, который живёт в пустыне, и бороться за контроль над потоком ценного ресурса — пряностей.

В игре есть много возможностей для развития персонажа: можно стать Ментатом, Десантником, Планетологом, Мастером меча или Бене Гессерит. Кроме того, можно строить и модернизировать базы, создавать транспортные средства и заниматься торговлей.

«Dune: Awakening» разработана в тесном сотрудничестве с Herbert Estate и Legendary. Сэм Раппапорт, вице-президент Legendary Entertainment по интерактивным медиа, сказал: «Мы надеемся, что игрокам понравится первое знакомство с «Dune: Awakening» на Gamescom».

Игра выйдет в раннем доступе в 2025 году и позже будет выпущена на консолях.