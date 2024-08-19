Время путешествий на летающих лодках в Саудовской Аравии

Согласно новому плану, вдоль городских берегов Саудовской Аравии будут курсировать электрические лодки с «летающим» дизайном. Эти лодки, предназначенные для использования на коротких расстояниях, станут новыми электрическими паромами P-12 от шведского производителя электролодок Candela.

Как стало известно, Саудовская Аравия заказала восемь электропаромов P-12 у компании Candela. Их планируется использовать в мегаполисе NEOM, который строится в пустыне на побережье Красного моря. Этот заказ стал крупнейшим коммерческим заказом в истории компании Candela. Поставки электрических катеров запланированы на следующий год.

Лодки Candela оснащены системами подводных крыльев, которые автоматически поднимают их из воды. Это позволяет лодкам двигаться быстрее и дальше, обеспечивая более комфортное путешествие для пассажиров. Электрическая летающая лодка также отличается более длительным сроком службы аккумуляторов, что делает её идеальным выбором для коротких поездок на лодке, связанных с повседневными нуждами и услугами.