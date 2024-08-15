Компания Sony объявила, когда ремейк Until Dawn, полностью переработанный на движке Unreal Engine 5, выйдет на PC и PS5.

Sony Interactive Entertainment продолжает портировать игры для PS5 на PC. Ремейк Until Dawn, приключенческой игры в жанре хоррор, выходит на PC и PS5. Игра стартует 4 октября на обеих платформах.

Sony утверждает, что ремейк игры, вышедшей в 2015 году, был создан с нуля на движке Unreal Engine 5. Также был выпущен новый трейлер, демонстрирующий различия между оригинальной игрой, разработанной Supermassive Games, и ремейком, созданным Ballistic Moon.

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«Мы обновили модели персонажей, окружение, интерактивные предметы, визуальные эффекты и анимацию, чтобы улучшить впечатления от игры на PC и PS5, — говорит Sony о ремейке Until Dawn. — Мы полностью изменили освещение игры, чтобы использовать возможности Unreal Engine 5, такие как трассировка лучей и улучшенные материалы. Наша цель — создать более атмосферный и современный ужастик».

Как и оригинальная игра, ремейк сосредоточится на персонажах, которые должны справиться с трагедией во время вечеринки в отдаленном домике. Игроки оригинальной игры найдут в ремейке несколько измененный контент: «Смотрите в оба, все вы, коллекционеры и исследователи, потому что мы переместили все оригинальные тотемы, которые можно найти где угодно, а также добавили тотемы голода - особый новый тип тотемов с видением, не похожим ни на один другой».

Until Dawn - однопользовательская игра, но Sony отмечает, что PlayStation Network будет обязательна.