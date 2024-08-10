Объявлено о начале серийного производства истребителя KF-21, выпускаемого компанией Korea Aerospace Industries (KAI). Южнокорейский истребитель 4,5-го поколения KF-21 на первом этапе будет выпущен в количестве 20 единиц.

Южная Корея объявила о начале серийного производства истребителя поколения 4,5 KF-21 в партнерстве с Индонезией, чтобы повысить свой воздушный потенциал и противостоять Северной Корее. Согласно отчету Министерства национальной обороны Южной Кореи (MND), ВВС Республики Корея (RoKAF) планируют развернуть 40 самолетов KF-21 в 2028 году и в общей сложности 120 самолетов KF-21 к 2032 году. Самолет начал разрабатываться в 2011 году и совершил свой первый полет в 2022 году.

Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) объявило, что контракт на поставку самолетов KF-21, произведенных компанией Korea Aerospace Industries (KAI), выполнен и начался первый этап производства. Первый этап производства включает в себя 20 самолетов KF-21 и представляет собой контракт стоимостью 1,4 млрд. долларов. DAPA планирует подписать контракт на вторую партию из 20 самолетов KF-21 в 2025 году.

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Первый серийный самолет планируется поставить ВВС Республики Корея (RoKAF) в конце 2026 года. Этап серийного производства рассчитан до 2032 года, Южная Корея будет выпускать самолеты при поддержке 700 местных компаний под руководством KAI.

KF-21 обладает повышенной живучестью, способностью к комбинированным/совместным операциям, устойчивостью, системой логистической поддержки, превосходством в воздухе и точностью нанесения наземных ударов. Корея хочет заменить устаревшие истребители, такие как McDonnell Douglas F-4 и Northrop F-5, на KF-21. Самолет оснащен радаром с активной электронной сканирующей решеткой (AESA), передовой авионикой, высокой маневренностью и вариантами с одним и двумя креслами. Одноместный самолет имеет максимальную тягу 44 000 фунтов и максимальную скорость 2 253 км/ч, максимальный взлетный вес 25,5 тонн с полезной нагрузкой около 7 тонн. В самолете используются двигатели GE Aerospace F414. Южная Корея также рассматривает возможность продажи KF-21 за рубеж, особенно в качестве замены для самолетов Lockheed Martin F-16.