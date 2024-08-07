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dima0782
Новый робот Figure уже проходит испытания на заводе BMW
Компания Figure уже приступила к тестированию своего первого поколения роботов Figure 01 на крупной производственной площадке BMW.

Во вторник робототехнический стартап Figure, поддерживаемый OpenAI, представил своего двуногого человекоподобного робота второго поколения Figure 02 (F.02).

По словам соучредителя Figure Бретта Адкока, новый F.02 "был полностью переработан". Новая модель построена на архитектуре экзоскелета с интегрированной проводкой. Она может генерировать крутящий момент 50 Нм на плечах и 150 Нм на бедрах и коленях.

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F.02 также оснащен шестью RGB-камерами вокруг головы (две спереди и еще четыре сзади) для обеспечения 360-градусного обзора окружающей среды, аккумулятором емкостью 2,25 кВт-ч, который работает на 50% дольше (до 20 часов), руками четвертого поколения с 16 степенями свободы и силой, эквивалентной человеческой, и в три раза большей мощностью вычислений и выводов, чем у предшественника, что "позволяет выполнять реальные задачи ИИ полностью автономно".

F.02 оснащен микрофоном и динамиками для прямого общения с человеком, используя специально настроенные модели ИИ, разработанные в сотрудничестве с OpenAI.

Робот также использует языковую модель зрения, подобную той, что недавно продемонстрировали исследователи Gemini, чтобы помочь роботу разобраться с визуальными данными и принять решение на основе этой информации.

Основанная в 2022 году компания Figure ставит перед собой ту же цель, что и многие другие робототехнические стартапы, такие как Boston Dynamics, подразделение Tesla Optimus или Agility Robotics: вывести на рынок "коммерчески жизнеспособного человекоподобного робота общего назначения".

Компания Figure уже начала тестирование своего первого поколения роботов Figure 01 на обширном производственном предприятии BMW в Спартанбурге (Южная Каролина), которое является крупнейшим экспортером автомобилей в США и насчитывает более 11 000 сотрудников.


В настоящее время эти роботы занимаются перемещением коробок с деталями по кузовному цеху завода, но в ближайшие два года они начнут помогать в выполнении работ с листовым металлом и складских операций. И демонстрационное видео, представленное выше, свидетельствует о том, что роботы F.02 уже присоединились к ним на заводе.

#робототехника #bmw #гуманоидные роботы #figure #figure робот
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Figure представила своего нового гуманоидного робота F.02 — шаг в будущее домашней робототехники
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