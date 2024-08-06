Компания Samsung объявила о начале серийного производства самых тонких в отрасли корпусов для LPDDR5X DRAM ёмкостью 12 и 16 гигабайт. Размер этих корпусов составляет всего 12 нанометров.

Samsung объявил о начале массового производства самых тонких в отрасли 12-нанометровых корпусов LPDDR5X DRAM емкостью 12 и 16 ГБ. Компания утверждает, что благодаря своему опыту в области упаковки микросхем она может разрабатывать сверхтонкие пакеты LPDDR5X DRAM, которые в конечном итоге помогут создать дополнительное пространство внутри мобильных устройств для лучшего воздухообмена. С ростом спроса на функции искусственного интеллекта в устройствах важно, чтобы производители мобильных устройств также обеспечивали лучший термоконтроль.

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Компания утверждает, что новые пакеты LPDDR5X DRAM уменьшили толщину на 9 % и улучшили теплостойкость примерно на 12,2 % по сравнению с предыдущим поколением. Для того чтобы сделать новые корпуса LPDDR DRAM тонкими было использовано или учтено несколько факторов: оптимизация печатной платы, технологии формования эпоксидных компаундов и процесс притирки. Samsung планирует разработать 6-слойные модули емкостью 24 ГБ и 8-слойные модули емкостью 32 ГБ, поскольку в ближайшие дни спрос на мобильную память высокой плотности в небольших корпусах будет расти.