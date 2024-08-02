Компания Xiaomi официально представила финальную версию для разработчиков нового обновления своей операционной системы HyperOS под названием OS1.0.24.7.28.DEV. Это обновление будет доступно для таких моделей, как Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 13 Ultra, а также для многих других устройств.
После финального релиза для разработчиков компания планирует перейти на бета-версию, чтобы продолжить улучшать работу с устройствами. Ожидается, что с обновлением HyperOS Xiaomi предложит более стабильный и оптимизированный процесс работы для своих пользователей.
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Сначала новые бета-версии будут доступны внутренним тестерам, а затем станут доступными широкой публике. Последнее обновление HyperOS версии OS1.0.24.7.28.DEV включает в себя улучшения для повышения стабильности системы и оптимизации общей производительности. Благодаря этому обновлению Xiaomi предлагает своим пользователям более качественную и надёжную операционную систему.
Пользователям, столкнувшимся с "ошибкой проверки пакета обновления" во время обновления, рекомендуется попробовать обновиться, когда выйдет официальная версия с более высокими исправлениями безопасности, чем версия для разработчиков. Таким образом, пользователи смогут без проблем перейти на новую версию. Последнее обновление HyperOS доступно для моделей Xiaomi, перечисленных ниже:
Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13
Redmi K60 Pro
Redmi K60
Xiaomi MIX Fold 3
Xiaomi MIX Fold 2
Xiaomi 12S Ultra
Xiaomi 12S Pro
Xiaomi 12S
Xiaomi 12 Pro
Xiaomi 12
Xiaomi 12 Pro Tianji Edition
Redmi K50 Supreme Edition
Redmi K50 Gaming Edition
Redmi K50 Pro
Redmi K50
Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
Xiaomi планирует предложить официальную версию, которую пользователи смогут обновить без потери данных, до конца сентября 2024 года. Однако даты выхода официальной версии будут варьироваться в зависимости от модели. Поэтому пользователям важно следить за обновлениями, подходящими для их устройств.