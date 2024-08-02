Вышло обновление Xiaomi HyperOS OS1.0.24.7.28.DEV, последняя версия для разработчиков. После этого релиза она перейдет в разряд бета-версий.

Компания Xiaomi официально представила финальную версию для разработчиков нового обновления своей операционной системы HyperOS под названием OS1.0.24.7.28.DEV. Это обновление будет доступно для таких моделей, как Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 13 Ultra, а также для многих других устройств.

После финального релиза для разработчиков компания планирует перейти на бета-версию, чтобы продолжить улучшать работу с устройствами. Ожидается, что с обновлением HyperOS Xiaomi предложит более стабильный и оптимизированный процесс работы для своих пользователей.

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Сначала новые бета-версии будут доступны внутренним тестерам, а затем станут доступными широкой публике. Последнее обновление HyperOS версии OS1.0.24.7.28.DEV включает в себя улучшения для повышения стабильности системы и оптимизации общей производительности. Благодаря этому обновлению Xiaomi предлагает своим пользователям более качественную и надёжную операционную систему.

Пользователям, столкнувшимся с "ошибкой проверки пакета обновления" во время обновления, рекомендуется попробовать обновиться, когда выйдет официальная версия с более высокими исправлениями безопасности, чем версия для разработчиков. Таким образом, пользователи смогут без проблем перейти на новую версию. Последнее обновление HyperOS доступно для моделей Xiaomi, перечисленных ниже:

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro Tianji Edition

Redmi K50 Supreme Edition

Redmi K50 Gaming Edition

Redmi K50 Pro

Redmi K50

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Xiaomi планирует предложить официальную версию, которую пользователи смогут обновить без потери данных, до конца сентября 2024 года. Однако даты выхода официальной версии будут варьироваться в зависимости от модели. Поэтому пользователям важно следить за обновлениями, подходящими для их устройств.