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dima0782
Nissan представил изображение с подсказкой для новых моделей
Компания Nissan, переживающая сложный финансовый период, выпустила изображение, демонстрирующее силуэт новых моделей, одновременно с публикацией финансовых результатов за первый квартал финансового года.

Недавно компания Nissan объявила финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года, а также поделилась секретами о своих будущих моделях. Среди них - Patrol, Armada, Murano и загадочный кроссовер.

На снимке можно узнать модели, которые хорошо видны. Слева - новый Infiniti QX80, рядом с ним - новый Nissan Kicks, а справа - обновленный Nissan Note Aura и Nismo версия Ariya. Сзади в силуэте появляются модели, которые еще не были представлены.

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Два больших внедорожника, которые по размерам похожи на QX80, как предполагается, это Patrol и Armada. Эти две модели на самом деле являются одним и тем же автомобилем, но имеют разные названия на Ближнем Востоке (Patrol) и в Америке (Armada).

Внедорожник среднего уровня, показанный в правом профиле, - это новый Nissan Murano, который скоро будет представлен в Северной Америке.

О небольшой модели сзади пока нет никаких подробностей. Предполагается, что речь может идти о 100-процентном электрическом Nissan Juke, который планируется выпустить до 2027 года. Электрический Juke будет продаваться в Европе наряду со своим собратом с двигателем внутреннего сгорания.

Источник

В первом квартале 2024 финансового года у Nissan был сложный период. Операционная прибыль компании упала до 6,4 млн долларов, а чистая - примерно до 185 млн долларов. Такая ситуация заставила японского производителя пересмотреть свои цели на весь год. Годовой показатель продаж был снижен до 3,65 млн единиц, а чистая прибыль - до 3,2 млрд долларов.

#автомобили #авто #nissan
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