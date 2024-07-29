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dima0782
Новое обновление Samsung One UI 7 содержит нововведения, копирующие функции iPhone
Динамический остров, как на iPhone, будет на устройствах Samsung с One UI 7.

Новое обновление One UI 7 от Samsung содержит ряд серьезных изменений для телефонов и планшетов Samsung Galaxy, которые будут поставляться с Android 15. One UI 7 предлагает больше функций искусственного интеллекта, но при этом в нем сохранены некоторые из любимых функций iPhone.

Недавние утечки показывают, что одним из самых заметных изменений One UI 7 является обновленная двухстраничная панель уведомлений. Эта панель предоставляет отдельный доступ к уведомлениям и панели быстрых настроек. Также отмечается, что Samsung уделила внимание всем системным иконкам, а все приложения Galaxy будут полностью переработаны. Это нововведение несет в себе скеоморфный дизайн с большей глубиной, тенями и 3D-элементами.

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Похоже, что в этом обновлении Samsung также реализует собственную версию функции «Динамический остров» от Apple. Утечки включают короткое видео, демонстрирующее расширение таймера, связанного с фишкой строки состояния. Эта анимация появляется и исчезает не так, как «Динамический остров» на устройствах Apple.

Еще одной функцией, которая появится в обновлении One UI 7, станут «Непрерывные уведомления». Эта функция позволит отправлять видеозвонки между любыми телефонами Galaxy, подключенными к одному и тому же аккаунту Samsung. Эта функция схожа с функцией Google Cross-Device Services и позволяет перемещать звонки и сообщения между смартфонами, Chromebook и браузерами.

Другие изменения включают в себя более округлые элементы пользовательского интерфейса, клики по меню, держатели кнопок и многое другое. Ожидается, что Samsung подтвердит распространение бета-версии One UI 7 с понедельника.

#самсунг #one ui 7 #динамический остров
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