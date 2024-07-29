Компания Porsche уволила генерального директора Porsche China в связи с падением продаж. Вместо него был назначен Александр Поллих.

Автомобильный гигант, который в первые 6 месяцев этого года зафиксировал снижение продаж некоторых моделей до 51 % по сравнению с прошлым годом, столкнулся с такой же картиной в Китае.

В Китае, который стал центром производства электромобилей как собственных, так и других марок, наблюдается серьезный спад продаж автомобилей внутреннего сгорания. Porsche получила свою долю. Компания, предъявившая счет за падение продаж генеральному директору компании в Китае Михаэлю Киршу, назначила вместо него своего опытного менеджера Александра Поллиха.

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На самом деле это назначение не связано с провалом Кирша. Кирш, который до сих пор добивался больших успехов в Китае, лишь оставляет свое место Поллиху, который более опытен и сражался на большем количестве фронтов. Поллих, который планирует восстановить рыночную динамику с помощью новых моделей Macan и Panamera и стратегии электромобилей, также намерен обновить модельный ряд.

В настоящее время автомобильная промышленность переживает болезненный период, связанный с электромобилями. В то время как с одной стороны фиксируются серьезные продажи электромобилей, с другой - продажи резко падают. Бренды до сих пор не определились с тем, какие автомобили будут выпускаться и продаваться в каком регионе. Посмотрим, удастся ли компании достичь желаемых показателей продаж как электромобилей, так и автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.