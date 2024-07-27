Китайские ученые реализовали пластичность керамики при растяжении. Сделав керамику гибкой, она получила более широкий спектр применения.

Керамика — это материал, который широко используется в различных высокотехнологичных областях благодаря своим уникальным свойствам. Она обладает высокой прочностью, устойчивостью к высоким температурам и коррозии. Однако у неё есть один существенный недостаток — хрупкость. Это означает, что керамика может легко разбиться, что затрудняет её использование в некоторых местах.

Китайские учёные добились значительного успеха, позволив керамическим материалам проявлять пластичность при растяжении при комнатной температуре. Это означает, что керамика становится более надёжной и может использоваться в более широком спектре областей.

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Для достижения этого результата учёные использовали механизм, называемый «дислокацией», который обычно встречается в металлах. Благодаря этому керамика стала устойчивой к растяжению и может растягиваться на 39,9%, что является значительным улучшением по сравнению с её первоначальной хрупкостью.

Это открытие может оказать значительное влияние на мир технологий и промышленности. Прочная и гибкая керамика может произвести революцию во многих областях, таких как производство более долговечной электроники, более надёжных космических кораблей и более прочных конструкций.

Передовые керамические материалы играют важную роль во многих высокотехнологичных областях. Они обладают превосходными свойствами, такими как устойчивость к высоким температурам, коррозионная стойкость, высокая твёрдость и низкая плотность. Однако хрупкость керамики ограничивала возможности применения этих материалов. Поэтому повышение прочности и пластичности керамики является одной из наиболее важных тем исследований в этой области.

Команда учёных из Пекинского университета науки и технологий, Пекинского промышленного университета и Университета Гонконга успешно реализовала пластичность керамики при растяжении. Они использовали дислокационный механизм, который обычно встречается в металлах, чтобы достичь этого результата. С помощью этого метода величина деформации керамики при растяжении достигла 39,9%, что является значительным улучшением по сравнению с её первоначальной хрупкостью.

Открытие пластичности керамики при растяжении полностью опровергло общее мнение о том, что «керамика не может обладать пластичностью при растяжении». Это революционное открытие, вероятно, расширит области применения керамических материалов и вызовет большой резонанс в мире технологий.