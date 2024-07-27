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dima0782
Epic Games удаляет Fortnite из магазина Samsung Galaxy Store
Epic Games удаляет Fortnite из Galaxy Store в знак протеста против новой функции Auto Blocker в недавнем обновлении One UI 6.1.1 от Samsung.

Компания Epic Games объявила, что удалит Fortnite из Galaxy Store, специального магазина приложений для устройств Samsung Galaxy. Она заявила, что ее решение связано с ограничительной политикой Samsung.

Epic Games, владелец популярной игры Fortnite, не чужд жесткой позиции в отношении Apple и Google. Компания борется с Samsung из-за ее ограничительной политики в отношении загрузки приложений из других магазинов приложений.

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Samsung регулярно обновляет One UI, пользовательскую оболочку ОС Android для своих смартфонов Galaxy. В недавно выпущенном обновлении One UI 6.1.1 появилась новая функция под названием Auto Blocker. Auto Blocker запрещает пользователям устанавливать приложения из неавторизованных и нераспознанных источников.

Samsung утверждает, что эта функция помогает защитить пользователей от потенциально опасных вредоносных программ. Однако Epic Games выступила против Auto Blocker из-за того, что Samsung автоматически активирует эту функцию.

Это обновление означает, что у пользователей смартфонов Galaxy, загрузивших и установивших One UI 6.1.1, автоматически включится функция Auto Blocker. Функция Auto Blocker будет пытаться блокировать установку приложений и игр, созданных не в Galaxy Store. Таким образом, это негативно скажется на установке Fortnite.

#samsung #epic games #fortnite #galaxy store
Источник: androidheadlines.com
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