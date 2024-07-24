Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что причиной задержки представления автономного автомобиля компании стали некоторые изменения в дизайне.

Илон Маск заявил, что презентация роботакси Tesla, которая рассматривается как представление продукта, а не как запуск, состоится 10 октября, ровно на два месяца позже запланированной даты.

Выступая в апреле, Илон Маск привлек внимание инвесторов, пообещав, что Tesla представит роботакси 8 августа. Однако после того, как стало известно, что это событие будет перенесено, акции Tesla потеряли часть огромного прироста, достигнутого за последние несколько месяцев.

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В своем посте в социальных сетях 15 июля генеральный директор Tesla заявил, что попросил значительно изменить дизайн передней части автомобилей и сказал, что это сэкономит время его команды.

Аналитики рассматривают презентацию скорее как свидетельство стремления Tesla к технологиям, нежели к запуску продукта. Напомним, что в прошлом Маск обещал новые технологии и автомобили, но запускал продукты спустя годы.

Cybertruck впервые был представлен в ноябре 2019 года, а его производство планировалось в 2021 году. Однако первая модель была выпущена только в 2023 году. Tesla планировала запустить спорткар Roadster второго поколения к 2021 году, но теперь рассчитывает показать прототип к концу 2024 года.