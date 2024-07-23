Розовый цвет вернется к iPhone 16 Pro: это подтверждает надежный источник

В iPhone 16 Pro появится множество новых функций, включая новые увеличенные 6,3- и 6,9-дюймовые дисплеи, новый процессор A18 и улучшения камеры. Еще одной изюминкой серии iPhone 16 Pro станет цветовая гамма, в которую войдет розовый оттенок, о котором ходили слухи, но недавно их подтвердил другой источник.

По словам известного инсайдера OvO Baby Sauce, титаново-синий цвет исчезнет после дебюта на iPhone 15 Pro и будет заменен новым розовым. Однако это не будет цвет розового золота, как предполагали некоторые другие источники.

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Возможные цвета iPhone 16 уже были полностью раскрыты Минг-Чи Куо. С одной стороны, базовые модели будут представлены в черном, зеленом, розовом, голубом и белом цветах. В то же время iPhone 16 Pro может дебютировать в черном титане, белом титане или серебре, натуральном титане и розовом цвете, который заменит синий титан.

С другой стороны, другой слух о цвете iPhone 16 утверждает, что базовые модели iPhone 16 будут представлены в черном, зеленом, розовом, голубом и белом цветах, причем последний заменит желтый цвет, который входит в цветовую гамму новых моделей iPhone. Это означает, что в этом отношении белый цвет должен вернуться, не говоря уже о красном, который был отменен в прошлом году.

Следует также отметить, что iPhone 16s будет представлен менее чем через два месяца и, следовательно, вот-вот поступит в производство, так что подобные слухи начинают становиться более серьезными, поскольку Apple должна окончательно определиться с цветами следующих iPhone, прежде чем они поступят в производство.

Что касается розового цвета, то розового золота не ожидается, как это было в прошлом. На самом деле, в тех случаях, когда этот цвет уже был представлен, компания проявляла изобретательность. Например, в iPhone 3GS это было розовое золото, в iPhone 5C - розовый, в iPhone 6S - розовое золото, в iPhone 7 - кварцевый розовый, а в iPhone XR - коралловый розовый.

Этот новый розовый цвет будет не единственным изменением дизайна iPhone 16 Pro, поскольку ожидается, что он будет поставляться с более крупными 6,3- и 6,9-дюймовыми дисплеями и новой кнопкой захвата, которая будет предназначена для фотосъемки и будет чувствительна к прикосновениям и давлению для выполнения действий.