Компания сообщила потребителям, что они могут обменять гарнитуру или получить возврат денег.

Некоторые пользователи, оформившие предварительный заказ на гарнитуру Galaxy Buds 3, сообщили, что насадка наушников порвалась и гарнитура стала непригодной для использования. Samsung поблагодарила покупателей, оформивших предварительный заказ на Galaxy Buds 3, и извинилась за проблемы с качеством, возникшие в некоторых продуктах.

«Если вы недовольны своей покупкой, вы можете запросить обмен или возврат денег в ближайшем сервисном центре. Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить повторения подобных случаев, тщательно проверяя все процессы перед выпуском гарнитуры в продажу».

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Пользователи, купившие Galaxy Buds3 и Buds3 Pro, поделились, что им не понравилось качество прорезиненных ушных насадок, которые рвались при натяжении. Хотя позже Samsung опубликовала статью-руководство, в которой говорилось, что наконечник наушников не следует сгибать и при извлечении его нужно придерживать ногтем, эта проблема возникла один раз. Хотя запасные наконечники выходят из торца наушника, они имеют разный размер, поэтому для большинства потребителей это не имеет значения, единственным решением является их замена.