Большинство компаний, занимающихся разработкой процессоров для искусственного интеллекта, связаны с Nvidia, и одна из них - OpenAI. Однако компания ведет переговоры с Broadcom о создании собственного чипа для искусственного интеллекта.

ИИ-первопроходец OpenAI полностью полагался на графические процессоры Nvidia для обучения и запуска своих моделей ИИ. Однако компания уже некоторое время стремится к разработке собственных чипов для обеспечения большей независимости. Согласно последней информации, OpenAI ведет переговоры с компанией Broadcom, занимающейся разработкой процессоров, о создании собственного чипа.

Компания Broadcom, являющаяся проектировщиком, разработчиком, производителем и глобальным поставщиком полупроводниковых и инфраструктурных программных продуктов, работает в таких областях, как центры обработки данных, сети, программное обеспечение, широкополосная связь и хранение данных. Согласно новой информации, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с Broadcom о планах компании.

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Однако OpenAI и Альтман хотят не только решить проблему поставок чипов. В то же время компания хочет разработать инфраструктуру, необходимую для запуска мощных моделей искусственного интеллекта. В этом контексте Broadcom может оказаться идеальным вариантом для компании, занимающейся искусственным интеллектом. Как известно, Broadcom имеет значительный опыт в разработке ускорителей искусственного интеллекта, поскольку является одним из основных участников тензорного процессора (TPU) Google.

Успех Broadcom в создании широко используемых TPU Google, уже шестого поколения, указывает на ее способность создавать высокопроизводительные ускорители ИИ в масштабах компании. Broadcom также специализируется на создании специализированных ASIC-решений. Broadcom может предложить целый ряд кремниевых решений для центров обработки данных, включая сетевые компоненты, контроллеры PCIe, контроллеры SSD и заказные ASIC. Такая вертикальная интеграция Broadcom делает ее первым выбором для OpenAI.

Официальное партнерство пока не установлено, но даже если оно состоится, решения OpenAI и Broadcom не сразу составят конкуренцию Nvidia. По некоторым данным, даже при самом вероятном сценарии OpenAI сможет выпустить собственный процессор не раньше 2026 года.