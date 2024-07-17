Альпарслан Байрактар, министр энергетики и природных ресурсов, заявил, что Россия выгодна для строительства второй атомной электростанции в Синопе, а Китай - для атомной электростанции, запланированной во Фракии.

Министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар выступил с заявлениями о безопасности энергоснабжения Турции и Европы. Говоря о проектах строительства атомных электростанций в Турции, министр Байрактар заявил, что Россия выгодна для строительства второй атомной электростанции в Синопе, а Китай - для атомной электростанции, запланированной во Фракии.

Министр Алпарслан Байрактар заявил, что Турция может увеличить объем поставок газа в Болгарию с 3,5 до 7 млрд кубометров и предоставить европейским странам возможность переработки СПГ в объеме 25-30 млрд кубометров, если будет подготовлена техническая инфраструктура для решения проблем Европы, связанных с безопасностью энергоснабжения.

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В области атомной энергетики Байрактар заявил, что Россия готова построить АЭС «Синоп» после АЭС «Аккую», и сказал: «Лицензионные работы будут завершены в Синопе в ближайшие 2-3 года. Эта команда поднимется [на Синоп] с АЭС «Аккую». Поэтому это наиболее фундаментальный момент их естественного желания сделать это, и в этом плане они опережают меня и многих других».





Что касается проекта строительства третьей атомной электростанции во Фракии, Байрактар сказал: «У нас уже давно идет переговорный процесс с Китаем. Это был один из пунктов повестки дня во время нашей встречи с президентом Китая в Астане. У них также есть переговорный процесс, который мы продолжаем во Фракии до сегодняшнего дня».

Комментируя второй по величине в мире запас редкоземельных элементов, обнаруженный в Эскишехир Бейликовой, Байрактар сказал, что размер запаса так же важен, как и чистота элементов, подлежащих переработке. Пояснив, что они провели переговоры с Китаем, Австралией и Южной Африкой, Байрактар сказал: «Очевидно, что Китай далеко впереди в этой области. Другими словами, в некотором смысле он представляется естественным партнером».

Атомная авантюра Турции, начавшаяся с АЭС «Аккую», имеет жизненно важное значение для безопасности энергоснабжения. В то время как АЭС «Аккую» будет самостоятельно удовлетворять 10 % потребностей Турции в электроэнергии, к 2050 году Турция намерена удовлетворять не менее 20 % своих энергетических потребностей только за счет атомной энергии.

В своем долгосрочном энергетическом плане Турция планирует установить 20 ГВт атомных электростанций к 2050 году. Среди этих планов большое значение имеют атомная электростанция «Синоп» и атомная электростанция «Тракья Игнеада». АЭС «Синоп» планируется как близнец АЭС «Аккую». Таким образом, Синопская АЭС будет состоять из 4 реакторов общей мощностью 4,8 ГВт и будет построена Росатомом. Атомная электростанция Тракья Игнеада, вероятно, будет построена китайской компанией SPIC. Мощность этой станции пока не определена, но ожидается, что она будет иметь 4 реактора. На ближайшие 20-30 лет также запланированы малые модульные реакторы (SMR) мощностью около 5 ГВт.