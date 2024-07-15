Согласно последней утечке, похоже, что Xiaomi собирается всерьез заняться витаминизацией своих планшетов, чтобы побороться с iPad. И, возможно, мы увидим результат уже в сентябре.

Согласно информации, опубликованной на Gizmochina, Xiaomi Pad 7 уже на подходе, а кроме того, просочились некоторые ключевые спецификации следующего планшета азиатского производителя.

По данным СМИ, в будущем нас ждет кардинальное улучшение процессора, замена Snapdragon 870, который был у планшета до сих пор, на Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, в продажу поступит не один планшет, так как ожидается, что его будут сопровождать Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro.

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Согласно утечкам, планшет может выйти в двух вариантах: базовая модель и модель Pro. Стоит напомнить, что подобной стратегии компания придерживалась и в прошлом году, когда выпустила свой новый планшет в сопровождении моделей Xiaomi Pad 6 Max и Pad 6S Pro.

По другой информации, новая серия будет иметь очень большие экраны и металлический корпус. Что касается дизайна, то вполне возможно, что он мало чем будет отличаться от предшественников: судя по всему, квадратный остров камеры останется, а линии будут разделять различные модули.

О чем не говорят, так это о соотношении сторон экрана, но, судя по всему, оно также не изменится по сравнению с предыдущими поколениями. Ожидается, что Xiaomi Pad 7 будет оснащен HyperOS и создаст экосистему с устройствами под ее управлением. Презентация планшета может состояться в сентябре этого года, но пока ничего официально не подтверждено.