Китайские ученые объявили о разработке невероятно чувствительной радарной системы на основе лазера, способной отслеживать объекты, движущиеся в небе со скоростью 7 км в секунду.

Китайские ученые объявили о новом прорыве, который может подогреть гонку гиперзвуковых ракет. Исследователи объявили, что разработали невероятно чувствительную радарную систему на основе лазера, которая может отслеживать объекты, движущиеся в небе со скоростью 7 км/с.

Радарная система была разработана профессором Чжэн Сяопином и его командой, работающей над сверхбыстрыми оптическими коммуникациями на факультете электронной техники Университета Цинхуа. Статья с описанием исследования была опубликована в китайском журнале Optical Communication Technology.

Радар может отслеживать 10 ракет на скорости 20 Махов

реклама

Высокочувствительная радарная система может отслеживать гиперзвуковую ракету, летящую со скоростью 7 км/с, с погрешностью всего 28 см. Работая на дальности 600 км, система также может оценить скорость ракеты с точностью 99,7 %. Ракеты, движущиеся со скоростью свыше 5 Махов, или около 1,6 км/с, называются гиперзвуковыми. Испытания новой системы показали, что она может точно отслеживать 10 ракет, летящих со скоростью 20 Махов.

Прорыв в новой радарной системе был достигнут благодаря сочетанию лазеров с тремя различными диапазонами микроволновой связи. Это позволяет детектору обмениваться данными между узлами со скоростью света и устраняет проблему выделения тепла от быстро движущихся электронов, которая, как считается, необходима для такого высокоскоростного обнаружения. Это тепло может легко сжечь печатные платы, сделав их непригодными для использования.

Использование многополосных микроволновых сигналов в сочетании с алгоритмом, изобретенным командой Чжэна, как утверждается, также повышает точность системы, уменьшая количество обнаруженных призрачных изображений.

В последние месяцы США провели испытания гиперзвуковой ракеты

Анонс новой системы произошел через несколько месяцев после того, как ВВС США испытали гиперзвуковую ракету Lockheed Martin в водах вокруг Маршалловых островов. Испытания США были восприняты как сигнал о том, что страна находится на равных с Китаем и Россией, которые отстают в разработке сверхбыстрых ракет.

Помимо высокой скорости, гиперзвуковые ракеты обладают высокой маневренностью и низкой полетностью. Поэтому, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет, которые после запуска следуют в воздухе по предсказуемой дуге, их очень сложно обнаружить и идентифицировать. Считалось, что их скорость и маневренность позволят им уклоняться от противоракетных и радиолокационных систем обнаружения.

Хотя радарная система пока была испытана только в наземных симуляторах, она, как утверждается, достаточно мала, чтобы быть установленной на самолете или на головной части ракет ПВО.