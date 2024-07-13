Компания Tesla отложила выпуск своей новой большой технологии Robotaxi на несколько месяцев. Почему же выпуск Robotaxi был отложен?

Компания Tesla объявила о переносе запуска своего долгожданного Robotaxi на несколько месяцев. Илон Маск объявил три месяца назад, что это инновационное транспортное средство будет представлено на специальном мероприятии 8 августа, но теперь запуск перенесен на октябрь. Этот перенос был сделан для того, чтобы дать инженерам дополнительное время на доработку прототипа.

Технология Robotaxi от Tesla будет использовать несколько камер, ультразвуковые датчики и радар, расположенный спереди и способный видеть на 360 градусов. Илон Маск ранее заявлял, что это самодвижущееся такси будет иметь "футуристический" дизайн без руля и педалей. Он также утверждал, что сервис Robotaxi предложит пассажирам "самую низкую стоимость километра пути", которая может быть даже дешевле субсидированных билетов на автобус или метро.

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Цель Маска - запустить сервис Robotaxi - стоит на повестке дня уже давно. Маск, впервые озвучивший эту идею восемь лет назад, недавно поставил этот амбициозный проект впереди усилий Tesla по разработке электромобиля, цена которого будет даже ниже, чем у самого доступного автомобиля Tesla - Model 3. Однако сроки запуска Tesla, связанные с проектом Robotaxi, уже переносились. В 2019 году Маск заявил, что автономные роботакси будут введены в эксплуатацию в 2020 году, а два года назад он объявил, что серийное производство автомобиля начнется в этом году, но эти цели не были реализованы.

Tesla смогла предварительно продемонстрировать функции Robotaxi в приложении Tesla. Судя по скриншотам, многие функции, которые можно найти в обычном приложении для совместного использования, включены и сюда. Пользователи могут наблюдать за продвижением автомобиля к месту назначения на карте и регулировать внутреннюю температуру Robotaxi до прибытия автомобиля.

В конечном итоге регулирующие органы будут решать, где и когда Tesla сможет предлагать услугу Robotaxi. Конкурирующие компании, такие как Waymo и Cruise, столкнулись с серьезными проблемами при создании своих ограниченных сервисов совместного использования в нескольких штатах, а Uber отказался от планов по предоставлению такого же типа автономных услуг после наезда на пешехода в Аризоне в 2020 году.