Need for Speed: Underground получила современную графику благодаря RTX Remix. Игра возродилась благодаря новой трассировке лучей и текстурам PBR.

Need for Speed: Underground — это игра, разработанная и выпущенная компанией EA Black Box в 2003 году. Она стала первой частью серии NFS с полноценным сюжетом и завоевала огромную популярность среди игроков. За время своего существования игра продала более 15 миллионов копий и до сих пор остаётся культовой.

Однако, несмотря на свою популярность, Need for Speed: Underground долгое время не получала ремейка. Но благодаря технологии RTX Remix от Nvidia, ожидание наконец закончилось.

реклама

RTX Remix — это инструмент, который позволяет разработчикам добавлять в игры полную трассировку лучей и современные технологии рендеринга. Это означает, что игроки смогут наслаждаться более реалистичным освещением, глубиной и эффектами в игре.

Недавно была выпущена версия мода v0.1, которая уже значительно улучшает производительность и добавляет новые PBR-текстуры. Теперь дороги и стены выглядят более реалистично.

Кроме того, благодаря функциям искусственного интеллекта RTX Remix, существующие текстуры игры были обновлены, а некоторые из них были созданы с нуля с помощью Stable Diffusion.

Nvidia объявила, что RTX Remix будет полностью с открытым исходным кодом. Это позволит ещё большему количеству разработчиков и моддеров получить контроль над технологией. После того как RTX Remix Toolkit и RTX Runtime SDK станут открытыми, разработчики смогут создавать ещё больше ремастеров RTX.