У поклонников Canon наконец-то появилось событие, которому можно радоваться. Начался обратный отсчет времени до прямой трансляции презентации системы Canon EOS R. За запуском можно будет следить в прямом эфире на YouTube.

Canon объявила о первом мероприятии, посвящённом запуску новых фотоаппаратов в 2024 году. Согласно слухам, главными героями презентации станут модели Canon EOS R1 и Canon EOS R5 II.

Мероприятие начнётся в 13:00 17 июля, а следить за ним можно будет в прямом эфире на YouTube.

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Некоторые слухи о Canon EOS R1 предполагали наличие 24-мегапиксельного полнокадрового сенсора с автофокусом Quad Pixel и системой AF нового поколения Eye Control. Также флагман может предложить датчик DGO для улучшения динамического диапазона.

Датчик DGO работает за счёт сочетания различных уровней усиления пикселей, что позволяет расширить динамический диапазон. Ожидается, что новая модель будет оснащена подсветкой кнопок, улучшенным режимом сдвига пикселей для изображений высокого разрешения, полноразмерным портом HDMI и улучшенной работой аккумулятора.

Кроме того, Canon может представить 45-мегапиксельный полнокадровый сенсор BSI со стеком, быструю серийную съёмку (12 кадров в секунду с механическим затвором или 30 кадров в секунду с электронным затвором) и режим видео 8K/60p. Это позволит компании конкурировать с другими производителями фототехники, такими как Sony и Nikon.

Canon не анонсировала новые фотоаппараты с момента выхода модели Canon EOS R100 в мае 2023 года. Ожидается, что компания поделится несколькими важными функциями, чтобы порадовать поклонников на фоне впечатляющих релизов от Sony и Nikon.

Стоит отметить, что у Canon нет настоящей флагманской камеры, которая могла бы конкурировать с Sony A1 или Nikon Z9. Canon EOS R5 выпускалась в июле 2020 года, и четырёхлетний перерыв между камерами теперь считается слишком большим. Поэтому преемник EOS R5 нуждается в значительных обновлениях, которые, судя по слухам, уже грядут.