Довольно надежный источник утверждает, что Square Enix и Tencent уже работают над мобильной версией популярной MMORPG Final Fantasy, но пока ничего официального нет.

За последние годы популярность Final Fantasy XIV значительно возросла, несмотря на неудачный запуск игры в 2010 году. Тогда игру даже изъяли из продажи, а затем переиздали в 2013 году под названием Final Fantasy XIV: A Realm Reborn.

После выхода игры на Xbox популярность Final Fantasy XIV только увеличилась. Похоже, что развитие этой MMORPG не остановится, и она планирует выйти на новую платформу, которая пользуется огромным спросом среди пользователей — мобильные устройства.

реклама

Согласно информации, полученной от источника утечки Kurakasis, Final Fantasy XIV Mobile находится в разработке. Над проектом будут работать как Square Enix, так и Tencent. Обе компании подписали соглашение в 2018 году с целью создания стратегического альянса, в рамках которого будут разрабатываться новые лицензии triple A и игры на основе существующих франшиз.

Square Enix

На данный момент это всего лишь слухи, поскольку официального подтверждения новости не было. Однако, как прокомментировал президент Square Enix Йосуке Мацуда в 2021 году, в работе уже находится несколько игр. Поэтому Final Fantasy XIV Mobile может быть одной из них.

Появление Final Fantasy XIV в виде MMORPG для мобильных устройств может отлично вписаться в число проектов с мобильной версией для Android и iOS. Нам придется подождать, чтобы более подробно рассказать об этом новом проекте, поскольку сейчас он не является ни официальным, ни более подробным. Однако всегда интересно подумать о том, какой будет смартфонная версия успешной игры Square Enix.

В любом случае, похоже, что Final Fantasy XIV Mobile в конечном итоге будет реализована и станет первым крупным проектом, который увидит свет в результате сотрудничества Square Enix и Tencent. Стоит отметить, что, как мы уже знали несколько месяцев назад, когда сообщали, что Tencent будет работать над мобильной версией Elden Ring, китайский конгломерат также отменил мобильную игру по саге NieR, ещё одной популярной лицензии Square Enix. Это связано с тем, что у них возникли бы трудности с поиском привлекательной модели монетизации. Поэтому будем надеяться на другую судьбу для FFXIV и её возможной версии для смартфонов.