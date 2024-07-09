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dima0782
Разработан электрический автомобиль NASCAR мощностью 1000 кВт
NASCAR в сотрудничестве с компанией ABB создала электрический автомобиль NASCAR мощностью 1000 кВт. Организация, которая стремится к устойчивому будущему, будет измерять интерес болельщиков с помощью прототипа автомобиля.

Как и «Формула-1», NASCAR — это популярная в США организация автоспорта, которая славится своими мощными и громкими двигателями. Однако в современном мире, где вопросы экологии становятся всё более актуальными, ситуация начинает меняться.

В дополнение к «Формуле-1», где доминируют гибридные двигатели, появились такие организации, как «Формула E», где соревнуются исключительно электромобили. NASCAR также стремится не отставать от этого тренда и сотрудничает с компанией ABB, чтобы создать электрический автомобиль NASCAR мощностью 1000 кВт.

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В пресс-релизе NASCAR говорится, что он стал первым официальным партнером программы Impact, которая описывается как платформа для продвижения инициатив по устойчивому развитию во всем спорте: "По мере того как NASCAR принимает на себя историческую роль двигателя внутреннего сгорания в гонках, она также стремится к декарбонизации своих операций и сокращению собственного углеродного следа до нуля к 2035 году в своей основной деятельности за счет электрификации и инновационных решений".

С этой целью NASCAR в партнерстве с гигантом в области электрификации и автоматизации ABB реализует различные проекты в области устойчивого развития, такие как питание объектов и гоночных треков от возобновляемых источников энергии и установка зарядных станций к 2028 году.

Полноприводный прототип ABB NASCAR EV оснащен блоком батарей мощностью 78 кВт, а также тремя электродвигателями, обеспечивающими максимальную мощность 1000 кВт. Спереди установлен 6-фазный электродвигатель STARD UHP, а сзади - два электродвигателя. Такие показатели, как запас хода и максимальная скорость автомобиля, не уточняются. Заявлено, что все детали автомобиля, такие как рулевое управление, подвеска, тормоза и колеса, взяты от существующего гоночного автомобиля NASCAR.

#электромобили #авто #nascar
Источник: apnews.com
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