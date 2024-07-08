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dima0782
Epic Games в очередной раз обвинила Apple в нарушении законов ЕС
Бесконечная вражда между Epic Games и Apple перешла в новое измерение. Только вы подумали, что все улеглось, как с фронта Epic раздался новый залп.

Epic Games ведет серьезную борьбу с распределением доходов в App Store, которое уже много лет предписывает Apple. Вот последние события.

Отклонение иска Epic против Apple и появление Fortnite на iOS, похоже, ничуть не успокоили Epic Games Store. Генеральный директор Epic Games подтвердил своим заявлением, что война между ними и Apple еще не закончена.

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На самом деле, все началось с того, что Apple отказала Epic Games в интеграции своего внутриигрового магазина в игру после того, как Fortnite была выложена в App Store.

Apple немедленно удалила игру с платформы и расторгла издательский контракт с Epic Games. Несмотря на то, что Epic Games обратилась в суд, суд постановил, что Apple имеет право не разрешать подобные операции на своей платформе и что у нее есть инициатива получать комиссионные от внутриигровых магазинов.

Ранее считалось, что Fortnite появится в App Store при условии выплаты Apple комиссионных с продаж. Однако, похоже, обида и чувство несправедливости Epic Games не прошли.

В пятницу Epic заявила, что Apple действовала "произвольно и обструктивно", и сообщила о своей обеспокоенности Европейской комиссии. В ответ Apple выдала временное разрешение на работу игрового магазина, но поставила ультиматум, согласно которому Epic должна внести изменения в одно из будущих обновлений.

Основатель и генеральный директор Epic Тим Суини заявил на своей странице в социальной сети, что инцидент "принял абсурдный оборот". В своем заявлении Суини сказал:

"Теперь Apple говорит журналистам, что это разрешение временное и что они хотят, чтобы мы изменили кнопки продажи в следующей версии - это сделает наш магазин менее стандартизированным и более сложным в использовании. Мы будем бороться с этим!"

#apple #игры #epic games #epic games apple
Источник: twitter.com
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