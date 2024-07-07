Графические карты Intel серии Battlemage Arc будут работать по 4-нм техпроцессу. Итак, какие цели преследует Intel с помощью 4-нм архитектуры

Intel планирует использовать 4-нанометровый техпроцесс TSMC для производства новейших графических карт серии Arc под кодовым названием Battlemage. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Battlemage будет основан на графической архитектуре Intel Xe2. Он придёт на смену серии Alchemist, которая производилась по 6-нанометровому техпроцессу TSMC. Переход на 4-нанометровую технологию позволяет увеличить плотность и сложность транзисторов, что в свою очередь приводит к повышению тактовой частоты и производительности.

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В Battlemage Intel сосредоточится на улучшении производительности трассировки лучей. По сведениям источников, переход на 4-нанометровую технологию также увеличит поддержку этой функции.

По слухам, видеокарты Battlemage будут доступны в двух конфигурациях: 20-ядерной и 32-ядерной, под кодовыми названиями BMG-21 и BMG-31 соответственно.

Ранее Intel использовала архитектуру Xe2 и 3-нанометровую технологию TSMC в графических процессорах, интегрированных в процессоры Lunar Lake. Однако для серии Arc компания предпочла более эффективный 4-нанометровый техпроцесс.

Также считается, что Intel разрабатывает модели Arc Battlemage X3 и X4. Обе они, по слухам, будут иметь 7168 шейдеров, что позволит им конкурировать с видеокартами, предназначенными для игр с разрешением 4K.