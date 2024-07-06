Tesla никак не может избавиться от проблем со своим электрическим пикапом Cybertruck. Пытаясь решить эти проблемы, компания обновляет электродвигатель автомобиля.

Проблемы с Cybertruck от Tesla бесконечны. На прошлой неделе были отозваны все автомобили, проданные после поставок, начавшихся в ноябре 2023 года. В сообщении об отзыве говорится о проблеме с мотором стеклоочистителя в автомобилях. До этого была проблема с педалью акселератора. Теперь стало известно, что Tesla связалась с первыми владельцами Cybertruck и сообщила, что заменит электрическую трансмиссию.

На данный момент неясно, будет ли Tesla применять этот процесс замены двигателя ко всем автомобилям. Однако известно, что под эту процедуру подпадают водители, которые приобрели Cybertruck в первые периоды. Согласно сообщениям, эти водители смогут бесплатно заменить один из электрических приводов во время следующего сервисного визита. Tesla утверждает, что новый привод отличается повышенной эффективностью и надежностью.

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Как известно, для Cybertruck предлагаются три модели: трехмоторная AWD Cyberbeast, двухмоторная AWD и заднеприводная RWD. Какой именно двигатель будет изменен Tesla, пока неизвестно. Компания также заявляет, что нынешний привод не опасен для вождения. Поэтому ходят слухи, что обновленная версия - это просто более доработанная версия электромотора.

В отличие от других автопроизводителей, Tesla предпочитает устанавливать обновленное оборудование на автомобили, уже находящиеся на производственной линии, когда они готовы к выпуску, а не на новую модель. Tesla предпочитает совершенствовать свои автомобили в течение длительного времени, проводя внутренние испытания. Данное изменение также может указывать на это. Другая возможность заключается в том, что некоторые проблемы были обнаружены в первых двигателях.