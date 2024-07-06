Стартап под названием GoSun разработал портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей. Устройство, которое открывается и покрывает поверхность автомобиля, может обеспечить запас хода до 50 км в день.

Стартап GoSun, предлагающий решения в области солнечной энергетики, разработал портативное зарядное устройство на солнечных батареях для электромобилей. С помощью солнечных панелей, которые можно разместить на крыше автомобиля и открыть, становится возможным заряжать машины во время движения и парковки.

Зарядное устройство GoSun Solar EV можно легко установить на крыше автомобиля, что позволяет легко заряжать электромобили дома, в офисе, на стройке или в кемпинге без необходимости подключения к электросети. Утверждается, что панели устойчивы к любым погодным условиям, легки и эффективны. Панели, которые можно открыть во время стоянки и покрыть всю поверхность автомобиля, могут генерировать до 1200 Вт энергии. Их также можно заблокировать от кражи.

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Солнечное зарядное устройство весом 32 кг может быть установлено двумя людьми за 20 минут и способно увеличить запас хода до 48 км в день. В среднем оно может обеспечить запас хода в 16-32 км в зависимости от сезона и погодных условий.