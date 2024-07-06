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dima0782
Final Fantasy готовится к выходу на мобильных устройствах
Final Fantasy, серия MMORPG, разработанная Square Enix, готовится выйти в мобильный мир с новой продукцией. По последним данным, Final Fantasy 14, вышедшая в 2013 году, может быть анонсирована для мобильных устройств.

Square Enix планирует выпустить Final Fantasy 14 на мобильных платформах. По слухам, это будет первая мобильная версия онлайн-игры Final Fantasy 14, и она выйдет совместно с Tencent.

Final Fantasy 14 — одна из самых успешных MMORPG. Она появилась в 2013 году и с тех пор стала очень популярной. Игра доступна на разных платформах: PS3, PC, PS4 и PS5, Xbox Series X/S. Теперь разработчики хотят сделать мобильную версию, чтобы привлечь ещё больше игроков.

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Согласно утечке, Tencent разрабатывает эту версию вместе с Square Enix. Tencent — крупнейший разработчик мобильных игр, он создал много популярных игр совместно с другими студиями, например, TiMi.

фото: Square Enix

Square Enix хочет, чтобы Tencent адаптировала Final Fantasy 14 под сенсорные экраны. Но пока неясно, как будет выглядеть игра на мобильных устройствах. В ней много способностей и навыков, которые сложно будет использовать на сенсорном экране.

#игры #square enix #мобильные игры #final fantasy
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