В конце видеоролика, рассказывающего о 4-м успешном полете ракеты Starship, SpaceX вставляет тизер, намекающий на то, что во время 5-го запуска она может попробовать что-то новое и рискованное.

У компании SpaceX все хорошо. Космическое агентство Илона Маска добивается все больших успехов, и 4-й испытательный полет ракеты Starship не стал исключением. 6 июня после плавного подъема первая ступень корабля отделилась от остальных и начала контролируемый спуск с вертикальной посадкой в Мексиканском заливе. Разгонная ступень, тем временем, несколько минут путешествует по космосу, а затем возвращается на Землю над Индийским океаном. Полный успех миссии, которая приближает компанию к ее цели - Луне.

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Однако нацелиться на спутник нашей планеты - это лишь один шаг; цель - добраться до Марса и построить там город в течение 30 лет, не более. Тем временем тестовые полеты должны продолжаться, и, как оказалось, 5-е число может стать новым поворотным пунктом для SpaceX. В конце видеоролика, демонстрирующего впечатляющие кадры июньского запуска, который можно найти в конце этой статьи, показаны кадры, дающие нам представление о беспрецедентном маневре, на который может рискнуть Starship через несколько недель.

На этом "тизере" мы видим пусковую башню базы StarbaseSpaceX в Техасе, где производятся, испытываются и запускаются ракеты, с двумя металлическими "руками", расположенными горизонтально, как клещи. К ним плавно опускается имитируемый бустер (первая ступень Starship, которая используется для приведения ракеты в движение во время взлета), выпрямляясь вертикально. Затем появляются слова "Flight 5" (Vol 5), после чего экран становится черным.



