Спустя 20 лет Япония делает большой шаг к модернизации своей бюрократии, окончательно отказываясь от использования дискет во всех своих системах.

Спустя двадцать лет японское правительство наконец-то прекращает использование дискет во всех своих системах, одержав победу в попытке модернизировать бюрократию. "Мы выиграли битву против дискет 28 июня", - заявил Таро Коно, министр цифровых преобразований Японии. Коно выступил за отказ от факсимильных аппаратов и других аналоговых технологий в правительстве.

Японское правительство отменило все 1034 нормативных акта, регулирующих использование дискет, за исключением одного экологического правила по утилизации автомобилей. Большинство процессов и процедур были переведены на онлайновые системы. В последние годы под руководством министра Коно Япония предприняла важные шаги в области цифровизации.

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Дискеты были настолько распространены в конце XX века, что использовались практически во всех отраслях промышленности. Несмотря на то что дискеты до сих пор имеют ограниченное применение, особенно в старом промышленном компьютерном оборудовании, они уступили место более современным решениям, таким как USB-флеш-накопители, HDD, SSD и облачные хранилища. Сегодня дискеты все еще используются некоторыми творческими работниками, в оборонных и государственных системах и даже в гражданской авиации. Например, в системе управления поездами в Сан-Франциско (США) до сих пор используются дискеты 48-летней давности.

Первая дискета была представлена компанией IBM в 1971 году. Последняя дискета была выпущена компанией Sony в марте 2011 года. Тогда Sony заявила, что прекратила производство из-за снижения спроса и конкуренции со стороны других форматов хранения данных.