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dima0782
Neuralink отменяет вторую операцию с участием человека из-за медицинских проблем
Теперь компания Neuralink ищет другого человека, который станет вторым получателем имплантата мозгового чипа в следующем месяце.

В прошлом месяце компания Neuralink планировала хирургически имплантировать один из своих мозговых чипов второму пациенту, но операция была отменена из-за медицинских проблем с пациентом. Теперь компания, основанная Илоном Маском, ищет другого кандидата для вживления чипа в мозг, поскольку испытания на людях продолжаются.

Если Neuralink удастся найти другого подходящего человека, компания планирует провести операцию в следующем месяце в Неврологическом институте Барроу в Фениксе, штат Аризона, сообщает Bloomberg со ссылкой на генерального директора Barrow Майкла Лоутона. Barrow - это основное место, где Neuralink проводит процедуры имплантации для испытаний на людях.

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"Выбор правильного пациента для подобных испытаний очень важен", - сказал Лоутон изданию. "Все участники, как клинические, так и хирургические, хотят, чтобы все было правильно".

Бывший второй пациент, которому не был установлен имплантат, страдает болезнью Лу Герига или боковым амиотрофическим склерозом, говорится в сообщении. Это заболевание нервной системы вызывает мышечную слабость и может повлиять на способность человека к физическому функционированию. По данным Ассоциации ALS, боковой амиотрофический склероз является смертельным заболеванием, при этом 20% больных живут в течение пяти лет после постановки диагноза и только 5% - 20 лет и более после постановки диагноза.

Еще в мае Маск сообщил, что компания по производству мозговых имплантатов ищет второго пациента. Neuralink ищет людей, которые в настоящее время не могут пользоваться своими конечностями.

Ноланд Арбо, первый пациент компании Neuralink, страдает квадриплегией. Компания Neuralink объявила о поиске своего первого пациента-человека еще в сентябре. К январю Арбо получил мозговой имплантат Neuralink. Через несколько месяцев Арбо рассказал, что теперь он может играть в видеоигры, используя только свой разум, и может побеждать своих друзей в играх.

"Возможно, это поможет вылечить паралич", - сказал Арбо в недавнем интервью. "Возможно, это поможет вылечить слепоту и другие недуги, которые мучили людей с начала времен. Так почему бы нам не продвинуться в этом направлении?"

#neuralink #мозговой чип #мозговой имплантат #испытания на человеке
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Первый пациент Neuralink сообщил, что благодаря чипу играть стало легче, так как у него есть аимбот
Neuralink Corp. откладывает операцию по имплантации устройства второму пациенту
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