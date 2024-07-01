В тюрьмах будущего преступникам могут быть установлены имплантаты структурированной памяти. Концепция, получившая название Cognify, направлена на реабилитацию преступников с ложной памятью.

Недавно в сети появился короткометражный фильм, показывающий, как будет выглядеть тюрьма будущего. Тюрьма под названием Cognify предлагает виртуально заключать преступников в тюрьму. В этой концептуальной тюремной системе преступников отправляют в капсулы в стиле "Матрицы" и реабилитируют с помощью структурированных инъекций памяти.

В самом простом виде Cognify предлагает вживлять искусственные воспоминания в мозг заключенных, чтобы они могли пройти реабилитацию. Например, если человек совершил насилие, ему предлагается взглянуть на свое преступление с точки зрения жертвы, или преступления, связанные с наркотиками, наказываются ложными воспоминаниями, имитирующими борьбу с зависимостью и выздоровлением. Гормональное вмешательство будет использоваться в режиме реального времени для "тренировки" у заключенных таких эмоциональных состояний, как сочувствие, раскаяние и угрызения совести.

Ложные воспоминания и эмоции будут внедряться в сознание

реклама

В опубликованном видео говорится, что преступники могут выбрать Cognify в качестве альтернативы традиционному тюремному заключению. Хотя у Cognify есть некоторые этические проблемы, утверждается, что лечение может быть проведено всего за несколько минут. Все это может показаться вам знакомым. Если вы интересуетесь научной фантастикой, то, возможно, видели или читали о похожих концепциях тюрем. В книге и фильме "Заводной апельсин" было предложено решение, похожее на Cognify.

Автор концепции тюрьмы Cognify - не кто иной, как йеменский молекулярный биолог и научный коммуникатор Хашем Аль-Гайли. У него есть подобные амбициозные инициативы, такие как Cognify. Как и другие инициативы Хашема, эта носит спекулятивный характер, но Cognify основана на реальных научных данных.

Ученые уже успешно имплантировали ложные воспоминания мышам, заменив страшные воспоминания на счастливые. В 2018 году ученые смогли передать воспоминания от одной морской улитки к другой после того, как выяснили, как закодировать фрагмент фильма в ДНК кишечной бактерии E. coli. Подобные научные достижения являются частью Cognify, в то время как ИИ от OpenAI, такие как Sora, модель преобразования текста в видео, составляют другую часть. Структурированные воспоминания, созданные ИИ, будут вводиться в нужное место после того, как будет составлена карта мозга заключенного.

Проблемы этики и повышенного риска

Если это звучит пугающе, то так оно и есть. Потому что эти ложные воспоминания будут использоваться для влияния на поведение заключенного в будущем. За красивым на первый взгляд подходом скрывается технократия. Имплантация искусственных воспоминаний в мозг человека также ставит под вопрос подлинность самого себя. Однако Cognify обещает "лечение за несколько минут". За эти несколько минут в мозг заключенного будут вживлены годы воспоминаний. Как теперь заключенный будет общаться и взаимодействовать со своими родственниками, или тот факт, что родственники не знают об этих виртуальных воспоминаниях, может создать серьезные проблемы.

О таких проблемах и опасениях Хашем сказал: "Если мы будем чрезмерно беспокоиться о каждой технологии, которую хотим создать, мы ничего не создадим. Каждая технология несет в себе риски, но при соблюдении строгих этических норм, правовых рамок и надзора мы сможем преодолеть эти риски".

Хотя Хашем прав в своих утверждениях, в будущем подобные технологии могут оказаться не в руках "хороших компаний", как сейчас... Поэтому риск неправильного использования довольно высок. Этические вопросы - это совсем другая тема. Хашем Аль-Гайли говорит, что пока Cognify - это концепция, и определенных сроков нет.



