11 bit Studios отложила запуск Frostpunk 2 с 25 июля до 20 сентября.

Разработчик принял такое решение в отношении своего долгожданного постапокалиптического градостроителя, основываясь на отзывах о бета-версии, проведенной ранее в этом году. Несмотря на то, что отзывы были положительными, и 11 bit сообщила, что средняя оценка бета-версии в опросах игроков составила 8 из 10, компания хочет переработать и внедрить некоторые функции на основе отзывов, и для этого ей нужно больше времени.

Режиссеры Якуб Стокальски и Лукаш Ющик более подробно рассказали о некоторых из этих улучшений в блоге Steam. Что касается игровой механики, то 11 bit Studios добавит такие вещи, как "способности прямого использования", с помощью которых игроки смогут реагировать на кризисы, возможность изменять форму районов после строительства, "ресурсы, чтобы сделать строительство и расширение города более стратегическим" и многое другое. Также будут переработаны такие аспекты Frostpunk 2, как тепло, фракции, управление рабочей силой и системы протеста.

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фото: 11 bit Studios

В ближайшее время будут внесены улучшения в пользовательский интерфейс Frostpunk 2 и общее восприятие игры. В частности, будет сделан "более понятный и интуитивный" главный экран, реализовано специальное меню строительства и новые городские узлы, а также улучшена читаемость дерева идей. Наконец, в Frostpunk 2 появится новая функция, которой не было в бета-версии, под названием "Zoom Stories". Она позволит игрокам приближать части города и наблюдать за работой его жителей.

Версия Frostpunk 2 для ПК выйдет 20 сентября. Она будет доступна на PC Game Pass с первого дня, а консольные версии для Xbox Series X/S и PlayStation 5 также находятся в разработке и будут запущены в будущем в пока еще не объявленную дату.