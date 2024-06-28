Литий-железо-фосфатная батарея нового поколения, привлекающая внимание своей плотностью энергии 200 Вт-ч/кг, успешно прошла испытания.

Китайский автомобильный производитель Geely анонсировал новую батарею под названием Aegis, которая будет разрабатываться и производиться собственными силами. Утверждается, что батарея с химическим составом LFP (литий-железо-фосфат), как и знаменитая батарея Blade от BYD, расширяет границы безопасности, срока службы, способности к быстрой зарядке и разрядке при низких температурах.

LFP-аккумуляторы известны как один из самых безопасных типов батарей, но их плотность энергии невысока. Плотность энергии батареи Aegis близка к 200 Вт-ч/кг. Другими словами, можно сказать, что она сопоставима с тройными литиевыми батареями. Кроме того, заявлено, что длина ячейки в батарее сократилась с 960 мм до 580 мм.

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На пресс-конференции Geely также поделилась результатами испытаний батареи нового поколения на безопасность. Как и BYD, компания применила к батарее один из самых сложных тестов - испытание на прокол гвоздем. В результате испытания, которое длилось около 8 минут, не возникло никаких опасных ситуаций, таких как пламя, взрыв или дым. Более того, температура поверхности батареи не превысила 40°C.

Батарея также была подвергнута испытаниям на погружение в морскую воду, падение и сильный удар. После испытаний в течение 2 часов в батарее не наблюдалось никаких негативных ситуаций.

Утверждается, что батарея нового поколения Aegis впервые будет использована в Geely Galaxy E5, который поступит в продажу в августе. Батарея, которая будет предлагаться с емкостью около 50 и 60 кВт/ч, обещает запас хода до 440 и 530 км в соответствии с нормами CLTC, действующими в Китае.